Проект "Изолента": мастер-классы по рукоделию и творчеству для всей семьи

Наша читательница Елена рассказывает, что на ее страничке FAB CARDs в Facebook можно найти бесплатные мастер-классы для детей или совместно для всей семьи. Занятия несложные, рассчитаны на то, что дети смогут выполнить задания самостоятельно. Вам потребуется хорошее настроение, немного терпения и желание провести время вместе!

Например, сделать такие симпатичные цветы из бумаги: ими можно украсить свою комнату — получится ярко и по-весеннему

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