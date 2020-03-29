Проект "Изолента": мастер-класс по созданию бомбочек для ванной

Читательница Александра предлагает присоединиться к мастер-классу по созданию бомбочки для ванной в домашних условиях. Бонус: мастер-класс идет на русском и эстонском языке, так что можно еще и язык осваивать одновременно!

Присоединяйтесь к мастер-классу по этой ссылке.

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