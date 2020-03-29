Проект "Изолента": мастер-класс по созданию бомбочек для ванной
Мы должны сейчас изолировать себя, но это не значит, что мы должны быть порознь! Первые участники уже отправляют свои материалы в проект "Изолента" (подробнее о проекте ЗДЕСЬ).
Мы должны сейчас изолировать себя, но это не значит, что мы должны быть порознь! Первые участники уже отправляют свои материалы в проект "Изолента" (подробнее о проекте ЗДЕСЬ).
Читательница Александра предлагает присоединиться к мастер-классу по созданию бомбочки для ванной в домашних условиях. Бонус: мастер-класс идет на русском и эстонском языке, так что можно еще и язык осваивать одновременно!
Присоединяйтесь к мастер-классу по этой ссылке.
Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.
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