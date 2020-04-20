Проект "Изолента": лекция "О чём расскажет старинная открытка?"

Александр Опенко, учитель истории и завуч Нарвской школы №6, сертифицированный гид по Нарве, Нарва-Йыэсуу (Гунгербургу) и всему региону Ида-Вирумаа, предлагает проводить виртуальные лекции и экскурсии, чтобы люди хотя бы виртуально изучали историю этого края. Лекция «О чём расскажет старинная открытка?» окунает человека эпоху блистательного XIX века, и зритель совершает прогулку самому знаменитому северному курорту Российской империи — Гунгербургу (Нарва-Йыэсуу), по Нарве и Силламяги. Местам, где любили проводить отпуск члены императорской семьи, знаменитые художники, поэты и писатели. В начале XX века говорили: «Если ты летом не бывал в Гунгербурге, месте, где собирался весь цвет русской интеллигенции, то у тебя лета не было вовсе». Надеемся, что зрительницы смогут почувствовать себя дамами в прекрасных шляпках с игривыми лентами, которые прячутся от солнца под зонтиком, а зрители — джентльменами в элегантных костюмах с котелками на головах, которые гуляют по курорту, наполненном густым, сладковатым запахом китайских роз.

О чём писали жители и гости Нарвы и Гунгербурга более 100 лет назад? Любовные признания и семейные драмы, заметки путешественников и бизнес корреспонденция — открыткам доверяли самые разные тайны!

Какие типы открыток существовали, какие покупали богачи, а какие — люди со скромным достатком? Почему открыток с изображением Кренгольмской мануфактуры и Кренгольмского района было выпущено больше, чем открыток с другими районами Нарвы? Ответы на эти вопросы — в увлекательной лекции Александра Опенко. Зрители узнают и, кто такой был Эмиль Игнатиус, какую он сыграл роль в нарвской филокартии и почему Нарва должна гордиться братьями Кристин.

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