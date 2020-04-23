Проект "Изолента": концерт "Мы с вами"

Карантин длиться уже второй месяц, многие испытывают потребность в дополнительных положительных эмоциях. Ими хочет поделиться сегодня в своей концертной программе "Мы с вами" певица Альбина. Трансляция начнется сегодня, в 19:00 на youtube канале.

Альбина: "Хочу пожелать читателям RusDelfi и нашим дорогим зрителям беречь себя и своих близких! Хочется выразить огромную благодарность всем, кто обеспечивает нашу безопасность, рискуя собственным здоровьем! Мы верим, что всё это скоро закончится! Оставайтесь дома! Мы с Вами!"

Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!