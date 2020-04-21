Проект "Изолента": концерт "Берега светлого вдохновения"
Чтобы было легче справляться с карантинным одиночеством, проект "Изолента" предлагает вашему вниманию концерт Сергея Кленского. Он пройдет уже сегодня.
Чтобы было легче справляться с карантинным одиночеством, проект "Изолента" предлагает вашему вниманию концерт Сергея Кленского. Он пройдет уже сегодня.
Сергей Кленский предлагает слушателям настраиваться на позитив и вспоминать любимые мелодии вместе. Онлайн-концерт "Берега светлого вдохновения" пройдет сегодня, 21 апреля, начало в 19:00. Площадок будет две: Youtube и Facebook
"В это неоднозначное, несколько сложное для многих людей время, хочу пожелать всем сохранять прекрасный душевный настрой, живущий в светлой гармонии любимых песен и музыкальных композиций!" — написал нам Сергей.
Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.
Все выступления "Изоленты" ЗДЕСЬ.
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- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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