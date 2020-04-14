Проект "Изолента": клип на песню "Magaroni"

Кристина Бенц — читательница RusDelfi — обратила внимание, что новости последнее время нас не радуют. Поэтому она захотела напомнить остальным читателям, что в Италии дела становятся чуточку лучше, весна уже наступила , а макароны есть на всех полках в магазинах. Забавный клип для поднятия настроения — по этой ссылке.

Кристина Бенц: "Желаю всем здоровья и чтобы макарошки у всех дома были высший сорт!"

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