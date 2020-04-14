Проект "Изолента": клип на песню "Magaroni"
Через проект "Изолента" читатели RusDelfi могут делиться друг с другом полезным контентом — или просто хорошим настроением.
Через проект "Изолента" читатели RusDelfi могут делиться друг с другом полезным контентом — или просто хорошим настроением.
Кристина Бенц — читательница RusDelfi — обратила внимание, что новости последнее время нас не радуют. Поэтому она захотела напомнить остальным читателям, что в Италии дела становятся чуточку лучше, весна уже наступила , а макароны есть на всех полках в магазинах. Забавный клип для поднятия настроения — по этой ссылке.
Кристина Бенц: "Желаю всем здоровья и чтобы макарошки у всех дома были высший сорт!"
Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.
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