Проект "Изолента": JAM AIR — новое онлайн шоу с живыми выступлениями и обаятельным ведущим

Первый эфир состоится уже в это воскресенье, 19 апреля, и, первым гостем станет певица Беатрис Небис. Студентка второго курса Российской академии музыки имени Гнесиных, три недели назад эвакуировалась из Москвы и приехала в родной Таллинн, где продолжает дистанционное обучение. Беатрис является композитором и автором текстов собственных песен, которые звучат и на наших радиостанциях. Талантливая, интересная и, наконец, просто красивая девушка Беатрис Небис откроет серию передач JAM AIR. Последний сингл Беатрис тут.

Уже в это воскресенье — оставайтесь дома и смотрите прямой эфир по этой ссылке. Задавайте вопросы, пишите пожелания или просто созерцайте и слушайте. Отличный звук, профессиональное изображение и красивые эмоции в прямом эфире для вас.

Просмотр трансляции бесплатен для всех, однако, вы сможете поддержать местного промоутера и артиста-гостя, если приобретёте виртуальный билет, стоимость которого сможете определить сами, от 1 евро и до бесконечности. Встречайтесь с музыкантами по воскресеньям, в 19.00 здесь.

Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!