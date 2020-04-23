Проект "Изолента": игра "Музей на 5!"

Виртуальный проект «МУЗЕЙ НА 5!» — это пять встреч со знатоками города, которые расскажут пять удивительных историй, используя для этого пять музейных предметов. В конце каждой истории будет три вопроса, на которые мы предлагаем найти ответы. Участники, набравшие наибольшее количество баллов за правильные ответы, получат призы от Городского музея. На каждый день будет своя история, ведь Таллинн — это почти сказка! После того, как все истории будут прослушаны, предлагаем проголосовать за самую интересную. Автор лучшего рассказа также получит подарок.

Что нужно сделать, чтобы участвовать в игре?

Заходи на FB страничку Таллиннского городского музея и ставь лайк.

Слушай истории и отвечай на вопросы. Чтобы ответы не затерялись, отвечать нужно в комментариях к оригинальной публикации на FB музея @gorodskoimuzei

Делись игрой с друзьями — вместе интересней!

Не забудь проголосовать за самую интересную историю.

Отвечать и голосовать можно до 15 мая. Это — подарок ко Дню Таллинна!

18 мая объявят победителей. Заходи на страничку Таллинского городского музея, в этот день помимо приза будут сюрпризы для гостей.



Желаем увлекательной игры! Когда карантин закончится, вы увидите город совсем другими глазами.

Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!