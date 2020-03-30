Проект "Изолента": Городской музей Таллинна приглашает
Мы должны сейчас изолировать себя, но это не значит, что мы должны быть порознь! Интернет-журнал Городского музея Таллинна — в проекте "Изолента" (подробнее о проекте ЗДЕСЬ).
Мы должны сейчас изолировать себя, но это не значит, что мы должны быть порознь! Интернет-журнал Городского музея Таллинна — в проекте "Изолента" (подробнее о проекте ЗДЕСЬ).
Таллиннский городской музей приглашает посетить новый виртуальный проект - интернет-журнал музея, где можно найти статьи на эстонском, русском и английском языках. Информации много, чтение увлекательное, новые знания гарантированы!
Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.
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