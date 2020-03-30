Проект "Изолента": флэш-моб детских рисунков

4-летний Лукас придумал флэш-моб, который уже поддержали многие блогеры и мамы.

Идея в том, чтобы нарисовать плакат «Stay Home», «Оставайся дома» или «Oleme kodus» и повесить на окно. Отлично подойдет и как способ провести время с ребенком и как возможность объяснить малышу, что сейчас происходит и почему так важно оставаться дома, уважать друг друга и проявлять социальную ответственность.

Лукас увидел фото врачей с плакатами в руках «Мы здесь работаем ради Вас, а Вы оставайтесь дома» и это тронуло его до глубины души. Мальчик сказал: «Мам, давай поможем людям не болеть и врачам не уставать на работе». Мама Варвара решила поддержать его и сделала пост в Instagram с этой идеей, ее подхватили блогеры из Эстонии и России. Дети присылают свои рисунки в окнах."Своим плакатом в окне мы поддерживаем просьбу нашего правительства оставаться дома, а также отправляем привет всем, кто сейчас трудится на передовой", — пишет Варвара.

Размещайте свои рисунки на фото и видео в Instagram, отмечайте Варвару и Лукаса, ставьте хэштег #stayhome #оставайтесьдома #olemekodus

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