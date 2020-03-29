Проект "Изолента": Фильм "Любила". Внимание, только 18+

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Режиссер Наталья Маченене предоставила открытый доступ к своему короткоментражному фильму "Любила", который был представлен на кинофестивале PÖFF в ноябре 2019 года.

* - Внимание, в фильме присутствует ненормативная лексика, поэтому действуют возрастные ограничения.

Фильм можно посмотреть ниже.

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