Проект "Изолента": фильм "Черная кровь" (12+)

20 лет назад на портале DELFI проводился кастинг на участие в проекте Российского телевидения "Черная кровь" режиссеров Владимира и Ольги Басовых.

Съемки фильма "Черная кровь" Фото Алексея Белова

"Черная кровь" — это вторая часть телесериала «Кобра», продолжения популярного российского сериала "Маросейка, 12". Также была подготовлена киноверсия фильма, которую мы Вам и предлагаем посмотреть.

Съемки фильма "Черная кровь" Фото Алексея Белова

Один из первых масштабных российских проектов, съемки которых проходили в Эстонии. Следует отметить блестящий кастинг — в фильме, наряду с российскими звездами, снялись практически все ведущие эстонские актёры.

Съемки фильма "Черная кровь" Фото Алексея Белова

Значительная часть съемочной группы также была эстонской — оператор Рейн Котов, художник-постановщик Тоомас Хырак, художник по костюмам Маре Райдма и др.

Съемки фильма "Черная кровь" Фото Алексея Белова

Сюжет о ко-операции российской таможенной службы и эстонской полиции на предмет пресечения контрабанды нефтепродуктов сейчас выглядит несколько наивно, но 20 лет назад всё смотрелось круто: приятно смотреть на известные лица, знакомые пейзажи и видеть трансформацию объектов во времени .

Кадр из фильма "Черная кровь" Фото Алексея Белова

В фильме снимались:

Марат Башаров - Кирилл Гриднев

Юрий Беляев - Никита Банин

Лембит Ульфсак -Гуннар Раудсепп

Виктор Проскурин - Сергей Страхов

Эвелин Панг ( Выйгемаст ) - Марью

Лийна-Рийн Олмару - Керди Мери

Ита Эвер - Ирма

Андрус Ваарик - Эрвин Раннап

Тийт Сукк - Тоомас Линн

Владимир Басов - мл. - доктор Логинов

Александр Баширов - бандит

Олег Рогачев - бандит

Индрек Таальмаа - Ронни

Арво Раммо - бармен

Александр Самойленко - Павлюченко

Юлия Яблонская - жена Гриднева

Таави Тепленков - Мартин

Рейн Оя - комиссар полиции

Артур Тальвик - наркодиллер

Эдуард Сальмисту - бармен

Сергей Шульга - накродиллер

Хеле Кыре - Эрика

Наталья Мурина ( Пуустусмаа ) - портье

Иво Уукиви - босс наркодиллеров

Адольф Кяйс - конферансье

Съемки фильма "Черная кровь" Фото Алексея Белова

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