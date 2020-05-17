Проект "Изолента": фильм "Черная кровь" (12+)
Есть чем заняться вечером: поставить старый фильм и посмотреть, как изменились места и люди за 20 лет.
Есть чем заняться вечером: поставить старый фильм и посмотреть, как изменились места и люди за 20 лет.
20 лет назад на портале DELFI проводился кастинг на участие в проекте Российского телевидения "Черная кровь" режиссеров Владимира и Ольги Басовых.
"Черная кровь" — это вторая часть телесериала «Кобра», продолжения популярного российского сериала "Маросейка, 12". Также была подготовлена киноверсия фильма, которую мы Вам и предлагаем посмотреть.
Один из первых масштабных российских проектов, съемки которых проходили в Эстонии. Следует отметить блестящий кастинг — в фильме, наряду с российскими звездами, снялись практически все ведущие эстонские актёры.
Значительная часть съемочной группы также была эстонской — оператор Рейн Котов, художник-постановщик Тоомас Хырак, художник по костюмам Маре Райдма и др.
Сюжет о ко-операции российской таможенной службы и эстонской полиции на предмет пресечения контрабанды нефтепродуктов сейчас выглядит несколько наивно, но 20 лет назад всё смотрелось круто: приятно смотреть на известные лица, знакомые пейзажи и видеть трансформацию объектов во времени .
В фильме снимались:
Марат Башаров - Кирилл Гриднев
Юрий Беляев - Никита Банин
Лембит Ульфсак -Гуннар Раудсепп
Виктор Проскурин - Сергей Страхов
Эвелин Панг ( Выйгемаст ) - Марью
Лийна-Рийн Олмару - Керди Мери
Ита Эвер - Ирма
Андрус Ваарик - Эрвин Раннап
Тийт Сукк - Тоомас Линн
Владимир Басов - мл. - доктор Логинов
Александр Баширов - бандит
Олег Рогачев - бандит
Индрек Таальмаа - Ронни
Арво Раммо - бармен
Александр Самойленко - Павлюченко
Юлия Яблонская - жена Гриднева
Таави Тепленков - Мартин
Рейн Оя - комиссар полиции
Артур Тальвик - наркодиллер
Эдуард Сальмисту - бармен
Сергей Шульга - накродиллер
Хеле Кыре - Эрика
Наталья Мурина ( Пуустусмаа ) - портье
Иво Уукиви - босс наркодиллеров
Адольф Кяйс - конферансье
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