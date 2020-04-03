Проект "Изолента": домашние тренировки

Проект "Изолента" (подробнее о проекте ЗДЕСЬ)представляет: улучшение фигуры и физического тонуса под руководством профессионального тренера.
Жанне Соо, которая с 1990 работает в фитнес-индустрии, делится эффективными упражнениями на своем youtube-канале. Например, здесь разминка и ее вариант, а здесь — целый комплекс на ягодицы, талию, мышцы спины и шеи (с продолжением).
Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.
Все выступления "Изоленты" ЗДЕСЬ.
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