Проект "Изолента": домашние тренировки

Жанне Соо, которая с 1990 работает в фитнес-индустрии, делится эффективными упражнениями на своем youtube-канале. Например, здесь разминка и ее вариант, а здесь — целый комплекс на ягодицы, талию, мышцы спины и шеи (с продолжением).

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