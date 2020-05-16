Проект "Изолента": детский спектакль "Игра в Дюймовочку"

Русский театр также продолжает радовать и самых маленьких зрителей: уже завтра на Youtube-канале Русского театра откроется доступ к детскому спектаклю "Игра в Дюймовочку" по мотивам сказки Г. Х. Андерсена "Дюймовочка" в постановке Михаила Чумаченко.

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