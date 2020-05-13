Проект "Изолента": День Таллинна с Городским музеем

Поскольку праздник отмечается в ситуации черезвычайного положения, в этот раз программа будет особенной — увлекательных мероприятий хватит на несколько дней, а городской стражник Старый Тоомас ради встречи с горожанами переместится в виртуальную среду. Теперь участвовать в программе можно при любых обстоятельствах: не важно, какая стоит погода, который час или где вы в данный момент находитесь. Если есть интернет, вы всегда сможете к нам присоединиться!

ПРОГРАММА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

с 20 апреля по 15 мая можно участвовать в виртуальной игре «МУЗЕЙ НА 5!», подготовленной музеем в сотрудничестве с городскими гидами. 5 коротких видеороликов познакомят вас с пятью музейными объектами и историей Таллинна. После каждой истории будет 3 вопроса, правильно ответив на которые можно получить приз. Ролики и правила игры размещены на FB страничке музея.

14 мая в 9.00 в прямом эфире Радио 4 в передаче "Великолепная четверка" будет проходить аудиоэкскурсия на историческую тему по выставке "Из городища в город". После экскурсии состоится викторина.

15 мая предлагаем посмотреть премьеру короткометражного фильма "Музейный тур Старого Тоомаса". Во время прогулки по городу и музеям в сопровождении Старого Тоомаса вам предстоит встретиться с историческими персонажами и "духами места". Ссылка будет опубликована на сайте музея. Фильм снабжен субтитрами на русском языке.

Съемки короткометражного фильма «Музейный тур Старого Тоомаса» Таллиннский городской музей

15 мая в 18.00 заглянем в "Портфолио Старого Тоомаса". Вы отправитесь в путешествие во времени, а также познакомитесь с легендарной историей жизни знаменитого стражника и узнаете о его происхождении. Вам предстоит увидеть Таллинн глазами Старого Тоомаса и проникнуться духом этой эпохи. Прямое включение будет транслироваться на FB страничке музея.

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