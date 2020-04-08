Проект "Изолента": "Читательский четверг" онлайн

‪В четверг, 9 апреля, в 17.30 состоится презентация сборника эссе П.И. Филимонова ”10 живых эстонских авторов”, беседу с автором проведет издатель книги Олеся Ротарь. В связи с действующим в стране режимом чрезвычайного положения мероприятие будет виртуальным, и пройдет в Facebook-профиле Таллинской центральной библиотеки. Беседа продлится примерно 60 минут. Публика может обратиться к писателю с вопросами по ходу разговора или, по традиции, в конце мероприятия. Полный текст беседы будет опубликован в онлайн-изданиях Эстонии, пишущих о культуре.

Сборник эссе П.И. Филимонова ”10 живых эстонских авторов” — это коллекция колонок про эстонских поэтов и писателей, которые ранее были опубликованы в журнале ”ПЛУГ”. Среди героев книги, например: Андрус Кивиряхк, Маарья Кангро, Ян Каплинский, Катрин Вяли. Издатель описывает книгу так: ”П.И. Филимонов иронично и легко рассказывает о глыбах эстонской литературы, во многом основываясь на личном опыте общения с ними. Эссе перемежаются примерами творчества вошедших в книгу авторов. Мы надеемся, что этот сборник станет частью школьной программы, несмотря на местами провокативное содержание. Что немаловажно, каждое эссе сопровождается оригинальными иллюстрациями местных художников”.

П.И. Филимонов (1975) — поэт, прозаик, переводчик, драматург. Лауреат премии Капитала культуры (2007) и премии им Ф. Тугласа за лучшую новеллу (2020). Многие книги автора переведены на эстонский язык. Живет в Таллинне, член Союза писателей Эстонии.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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