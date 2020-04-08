08.04.2020, 13:19

Проект "Изолента": "Читательский четверг" онлайн


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HeadRead kirjandusfestivali suurim staar Vladimir Sorokin vestles Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis P.I Filimonoviga
HeadRead kirjandusfestivali suurim staar Vladimir Sorokin vestles Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis P.I FilimonovigaFoto: Kristjan Järv

Культурная жизнь в условиях карантина переместилась в глобальную сеть. В рамках цикла мероприятий ”Читательский четверг”, который проходит ежемесячно с февраля 2012 года, 9 апреля состоится 72-я по счету встреча. Ею станет необычная презентация сборника эссе П.И. Филимонова.

‪В четверг, 9 апреля, в 17.30 состоится презентация сборника эссе П.И. Филимонова ”10 живых эстонских авторов”, беседу с автором проведет издатель книги Олеся Ротарь. В связи с действующим в стране режимом чрезвычайного положения мероприятие будет виртуальным, и пройдет в Facebook-профиле Таллинской центральной библиотеки. Беседа продлится примерно 60 минут. Публика может обратиться к писателю с вопросами по ходу разговора или, по традиции, в конце мероприятия. Полный текст беседы будет опубликован в онлайн-изданиях Эстонии, пишущих о культуре.

Сборник эссе П.И. Филимонова ”10 живых эстонских авторов” — это коллекция колонок про эстонских поэтов и писателей, которые ранее были опубликованы в журнале ”ПЛУГ”. Среди героев книги, например: Андрус Кивиряхк, Маарья Кангро, Ян Каплинский, Катрин Вяли. Издатель описывает книгу так: ”П.И. Филимонов иронично и легко рассказывает о глыбах эстонской литературы, во многом основываясь на личном опыте общения с ними. Эссе перемежаются примерами творчества вошедших в книгу авторов. Мы надеемся, что этот сборник станет частью школьной программы, несмотря на местами провокативное содержание. Что немаловажно, каждое эссе сопровождается оригинальными иллюстрациями местных художников”.

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П.И. Филимонов (1975) — поэт, прозаик, переводчик, драматург. Лауреат премии Капитала культуры (2007) и премии им Ф. Тугласа за лучшую новеллу (2020). Многие книги автора переведены на эстонский язык. Живет в Таллинне, член Союза писателей Эстонии.

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