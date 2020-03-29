Проект "Изолента": "безопасный" школьный концерт

Школьники так давно не видели одноклассников, оказались изолированы от привычной атмосферы классов, но это не повод отчаиваться. В это непростое время ученики ТТРШ подготовили для вас "безопасный" концерт: для его посещения вам не придется выходить из дома — вы можете посмотреть его прямо сейчас. Авторы концерта надеются, что передать зрителям силы, теплые эмоции, и, самое главное, атмосферу школьных дней! Вас просят отключить мобильные телефоны и соблюдать тишину. Приятного просмотра здесь.

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