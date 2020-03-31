Проект "Изолента": актриса Русского театра Татьяна Космынина читает По
Проект "Изолента" (подробнее о проекте ЗДЕСЬ) набирает обороты: представляем вашему вниманию запись рассказа По.
Проект "Изолента" (подробнее о проекте ЗДЕСЬ) набирает обороты: представляем вашему вниманию запись рассказа По.
Актриса Русского театра Татьяна Космынина прочитала рассказ Эдгара Аллана По "Черный кот". Послушать и посмотреть можно на YouTube по этой ссылке.
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