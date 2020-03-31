Проект "Изолента": актер Русского театра Эдуард Тее сегодня читает стихи
Проект "Изолента" (подробнее о проекте ЗДЕСЬ) набирает обороты: представляем вашему вниманию стихи в прямом эфире.
Проект "Изолента" (подробнее о проекте ЗДЕСЬ) набирает обороты: представляем вашему вниманию стихи в прямом эфире.
Сегодня в 20:00 в в своем Instagram актер Русского театра Эдуард Тее будет читать стихи и общаться с подписчиками
Присоединяйтесь по ссылке.
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