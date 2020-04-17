Проект "Изолента": акция ”Творим сказку вместе”

Русский театр предлагает присоединиться к созданию красивых историй. Ниже вы найдете список народных сказок. Вы выбираете ту, которая нравится вам больше всего и создаете от 4 до 6 сюжетных картинок. Картинки можно прислать в Facebook Русского театра личным сообщением или прямо в комм​ентариях. Сотрудники театра выберут соответствующие всем условиям рисунки и создадут видеосказку. Прочтет сказку актриса театра Марина Малова под музыку Александра Жеделёва, а художником-иллюстратором будет ваша семья.

Можете выбрать народную сказку из этого списка или предложить свою (сказка обязательно должна быть народной):

Маша и медведь

Сивка-Бурка

Три медведя

По щучьему велению

Баба-яга

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка

Лиса и тетерев

Лиса и журавль

Петушок и бобовое зернышко

Заяц хвастун

Хрустальная гора

Зимовье зверей

Царевна Несмеяна

Диво дивное, чудо чудное

Серебряное блюдечко и наливное яблочко

Делимся с вами сказкой для примера, которую сочинила актерская пара Даниил Зандберг и Татьяна Егорушкина. Вместе со своими детьми они проиллюстрировали сказку необычным способом. Текст читает актриса Марина Малова. Композитор Александр Жеделёв.

Все сказки будут опубликованы на YouTube канале Русского театра.

Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.

Все выступления "Изоленты" ЗДЕСЬ.