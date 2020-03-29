Проект "Изолента": 29 марта в 20.00 Вова Ток читает "Стихи в тапках"
Мы должны сейчас изолировать себя, но это не значит, что мы должны быть порознь! Первые участники уже отправляют свои материалы в проект "Изолента" (подробнее о проекте ЗДЕСЬ).
Мы должны сейчас изолировать себя, но это не значит, что мы должны быть порознь! Первые участники уже отправляют свои материалы в проект "Изолента" (подробнее о проекте ЗДЕСЬ).
Приглашаем всех желающих, которые соскучились по хорошим стихам и хотят пообщаться в онлайн режиме с талантливым поэтом из города Нарвы, присоединиться к прямому эфиру на странице НКО.
Жест со стороны Вовки благотворительный и добровольный. Он решил порадовать своих читателей, а также волонтеров, которые находятся на карантине, любимыми старыми и прекрасными новыми стихами.
Присоединиться к мероприятию можно ЗДЕСЬ.
Для того, чтобы ваш домашний концерт, онлайн уроки эстонского или испанского или тьюториал по кизомбе попали на сайт в "Изоленту" — регистрируйте трансляцию своего мероприятия в Фэйсбуке, YouTube и других соцсетях и отправляйте письмо с описанием контента, а также ссылку на свои мероприятия или код трансляции с обязательным указанием в теме письма "Изолента" на адрес irina.kolesnikova@delfi.ee, и мы разместим ваше мероприятие на главной странице сайта.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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