ВИДЕО | Эстонский блогер рассуждает о митинге в поддержку Навального в Таллинне

"Самая обсуждаемая тема в Эстонии, это Навальный," — пишет блогер в описании к новому ролику.

В видео показываются несколько мини-интервью, которые блогер взял на площади во время митинга в поддержку Алексея Навального. Кроме того, автор высказывает личное мнение о том, есть ли смысл митинговать и что собой представляет Навальный.

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