21.01.2021, 20:54

ВИДЕО | Блогер RusDelfi рассуждает об электронных выборах в Эстонии и угрозе нацбезопасности


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ВИДЕО | Блогер RusDelfi рассуждает об электронных выборах в Эстонии и угрозе нацбезопасности
Фото автора cottonbro: Pexels

Новый блогер RusDelfi делится своими мыслями о жизни в Европе вообще и в Эстонии в частности. Особенно его заинтересовало электронное голосование в Эстонии, его плюсы и опасности, которые, возможно, не сразу очевидны.

Может ли система онлайн-голосования быть угрозой национальной безопасности? И правда ли, что личные данные части жителей Эстонии попали в руки хакеров? Блогер не дает точного ответа на эти вопросы, но рассуждает и аргументирует свое мнение.

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