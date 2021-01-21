ВИДЕО | Блогер RusDelfi рассуждает об электронных выборах в Эстонии и угрозе нацбезопасности
Новый блогер RusDelfi делится своими мыслями о жизни в Европе вообще и в Эстонии в частности. Особенно его заинтересовало электронное голосование в Эстонии, его плюсы и опасности, которые, возможно, не сразу очевидны.
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