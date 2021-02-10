"Эта ситуация кажется медийным продуктом": эстонский блогер комментирует инцидент с нападением на главврача PERH

Блогер поделился своими мыслями относительно произошедшего инцидента с нападением на главврача PERH на своем YouTube-канале "Эстоблог". "Эта ситуация от начала и до конца кажется каким-то медийным продуктом" — уверен автор ролика.
"Посудите сами, в СМИ сразу делается акцент на том, что нападавший говорил на русском языке — это же разжигание межнациональной розни!"
Блогер также делает вывод о том, что Эстония все-таки еще не является правовым государством и сравнивает задержание Андрея Вестеринена с методами работы спецслужб в России.
"Человек был задержан как подозреваемый — даже не обвиняемый! Это — деликатная информация, связанная с личными данными. Кто слил эту информацию прессе? Это же чудовищно!"
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