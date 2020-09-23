Все матчи сборной Российской империи по футболу

Если вы знаете, в футбол в России играют давно. Наверное, не так давно, как в Англии, но — представьте — существовала даже сборная Российской империи по футболу. Она сыграла совсем немного матчей и удачными их назвать сложно. Но это как минимум интересно, согласитесь.

Сразу оговорюсь, такая сборная за всё время своего существования сыграла и несколько товарищеских игр. Но сегодня не про них — это совсем уж экзотика.

В 1912 году в Стокгольме прошли V Летние Олимпийские игры. В рамках футбольного турнира Олимпиады сборная России провела всего два матча. Первая игра сразу же поставила крест на ”золотых” надеждах, если они были, конечно. Интересно, что соперник — Финляндия — в то время входила в состав Российской империи, однако на Олимпийских играх выступила самостоятельной командой. И даже флаг, который мы привыкли видеть в качестве государственного сегодня, команда Финляндии ещё не носила — он будет введён только в 1918 году, уже в независимом государстве. Будем считать, что российская команда потерпела поражение от ”младшего брата” — 1:2.

Это поражение позволило сборной России сыграть лишь в ”утешительном раунде”. Впрочем, утешением в этой игре совсем не пахло — российская команда проиграла Германии со счётом 0:16!! Так как современная сборная России является преемником команд СССР и Российской империи, то такой счёт является самым крупным поражением в истории.

В 1913 году сборная Российской империи провела лишь несколько товарищеских матчей. Они тоже не были очень удачными, но вот сборную Норвегии удалось обыграть даже крупно — 3:0. С этой же командой Россия сыграла и свой последний матч — он завершился вничью 1:1.

А дальше в историю внесла существенные коррективы Первая мировая война — стало совсем не до футбола. После окончания войны уже перестала существовать и Российская империя. А сборная СССР по футболу сыграла свой первый матч много позже — лишь в 1924 году. И это, как принято говорить, совсем другая история.

Вы знали об этих матчах?

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