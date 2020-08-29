Три клуба, которые выиграли от распада СССР
Футбольный блогер RusDelfi доказал, что распад СССР сыграл на руку некоторым футбольным командам. Причем команды эти - российские.
Футбольный блогер RusDelfi доказал, что распад СССР сыграл на руку некоторым футбольным командам. Причем команды эти - российские.
Принято считать, что в СССР было хорошо. Соответственно, после развала Союза стало плохо. Пожалуй, так оно и есть: и в обычной жизни, и в футболе. Но есть клубы, которые от распада СССР сумели извлечь некоторую выгоду, назовём это так.
Конечно, на самом деле этот процесс куда сложнее и продолжительнее. Может, и Советский Союз тут уже притянут за уши. Но один факт очевиден: в советской футбольной элите этим клубам места не находилось. А в нынешнее время российскую Премьер-Лигу без них и представить-то сложно…
В случае с питерцами всё очевидно. Конечно, победа в советском чемпионате была одна, но вся слава и львиная доля трофеев добыты после появления на сине-бело-голубом горизонте ”Газпрома”. Можно долго гадать, как сложилась бы судьба ”зенита”, будь жив сейчас Советский Союз. Но в борьбе с советскими грандами ленинградцы были безуспешны и частенько покидали элитный дивизион.
Похожая история. ”Локомотив” всегда называли ”пятым колесом” Москвы, имея в виду безуспешные попытки команды хотя бы закрепиться в высшей лиге советского футбола.
Однако после 1991-го года всё решительно переменилось. ”Локо” сразу стал попадать в призёры, регулярно поднимать вверх Кубок России, а спустя десятилетие сумел выиграть и чемпионат.
Теперь ”Локомотив” — очевидный гранд нашего футбола и недавно выигранное чемпионство — прекрасное тому подтверждение. Теперь этот клуб — точно не ”пятое колесо”.
Ростовчане в советское время оставались в тени своего ”старшего брата” — команды СКА. И те-то были не очень успешны (хотя Кубок СССР однажды выиграли). А ”Ростсельмаш”, как до переименования назывался клуб, в высшую лигу попал только из-за опустошения, связанного с развалом Союза.
Дела не сразу пошли в гору. Сначала была борьба за выживание и даже покидание элитной группы. Но в XXI веке клуб сумел и завоевать трофей (Кубок России), и привезти в Ростов-на-Дону матчи Лиги Чемпионов, и занять достойное место в российском футболе.
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