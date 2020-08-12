Три европейские звезды, которые закончили карьеру в 2020 году

Вместе с окончанием европейского футбольного сезона многие игроки объявили об окончании своей карьеры. У кого-то закончился контракт, кого-то замучили травмы, дело не в этом. Просто мы больше не увидим на футбольном поле тех, кто был весьма заметен в Европе на протяжении долгого времени. Футбольный блогер RusDelfi выбрал трёх самых запоминающихся футболистов, которые ушли из большого спорта.
Даниэле Де Росси
Последний клуб: ”Бока Хуниорс”
Возраст окончания карьеры: 36 лет
Де Росси — случай уникальный. В современном футболе нечасто встретишь игрока, который всю жизнь играл за одну команду. Да, последний сезон Даниэле провёл в Аргентине, о чём мечтал, как утверждает, с детства.
Самое удивительное, что именно с ”Бокой” ему удалось завоевать чемпионство, хотя и нельзя сказать, что в этом большая его заслуга. А вот за всё время выступлений в ”Роме” ”скудетто” так и не покорился Де Росси.
В любом случае, после Франческо Тотти — это один из самых удивительных примеров преданности одному клубу.
Марио Гомес
Последний клуб: ”Штутгарт”
Возраст окончания карьеры: 35 лет
Марио Гомес поиграл за разные клубы, но, пожалуй, главный в его карьере — это ”Штутгарт”. Гомес приходил в клуб дважды, причём во второй раз играл с ним во второй бундеслиге. Где, кстати, успел отличиться семь раз — неплохо для заключительного сезона, не так ли?
А самое главное, что не без помощи Марио клуб, который, можно сказать штампом, дал ему путёвку в жизнь, вернулся в первую бундеслигу.
Клаудио Писарро
Последний клуб: "Вердер"
Возраст окончания карьеры: 41 год
Удивительно, но первый контракт с молодым перуанским нападающим бременский ”Вердер” заключил ещё в 1999 году. Из сегодняшнего дня кажется, что это было в другой жизни.
Карьера Писарро во многом посвящена лишь двум клубам: вышеупомянутому ”Вердеру” и ”Баварии”. В разные периоды своей футбольной жизни он забивал именно за эти два клуба. Уезжал в АПЛ, но ненадолго и малорезультативно.
Все трофеи Писарро выиграл с ”Баварией”, но какой клуб в его жизни важнее — решать вам. Любопытно, знает ли он сам ответ на этот вопрос?
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