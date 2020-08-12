Три европейские звезды, которые закончили карьеру в 2020 году

Даниэле Де Росси

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Последний клуб: ”Бока Хуниорс”

Возраст окончания карьеры: 36 лет

Де Росси — случай уникальный. В современном футболе нечасто встретишь игрока, который всю жизнь играл за одну команду. Да, последний сезон Даниэле провёл в Аргентине, о чём мечтал, как утверждает, с детства.

Самое удивительное, что именно с ”Бокой” ему удалось завоевать чемпионство, хотя и нельзя сказать, что в этом большая его заслуга. А вот за всё время выступлений в ”Роме” ”скудетто” так и не покорился Де Росси.

В любом случае, после Франческо Тотти — это один из самых удивительных примеров преданности одному клубу.

Марио Гомес

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Последний клуб: ”Штутгарт”

Возраст окончания карьеры: 35 лет

Марио Гомес поиграл за разные клубы, но, пожалуй, главный в его карьере — это ”Штутгарт”. Гомес приходил в клуб дважды, причём во второй раз играл с ним во второй бундеслиге. Где, кстати, успел отличиться семь раз — неплохо для заключительного сезона, не так ли?

А самое главное, что не без помощи Марио клуб, который, можно сказать штампом, дал ему путёвку в жизнь, вернулся в первую бундеслигу.

Клаудио Писарро

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Последний клуб: "Вердер"

Возраст окончания карьеры: 41 год

Удивительно, но первый контракт с молодым перуанским нападающим бременский ”Вердер” заключил ещё в 1999 году. Из сегодняшнего дня кажется, что это было в другой жизни.

Карьера Писарро во многом посвящена лишь двум клубам: вышеупомянутому ”Вердеру” и ”Баварии”. В разные периоды своей футбольной жизни он забивал именно за эти два клуба. Уезжал в АПЛ, но ненадолго и малорезультативно.

Все трофеи Писарро выиграл с ”Баварией”, но какой клуб в его жизни важнее — решать вам. Любопытно, знает ли он сам ответ на этот вопрос?

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