Сельская команда — в Лиге Европы!
Футбольный блогер RusDelfi рассказал про уникальный случай,когда молодая футбольная команда из маленького поселка завоевала европейское признание. История, которая может пуслужить мотивацией для многих!
Футбольный блогер RusDelfi рассказал про уникальный случай,когда молодая футбольная команда из маленького поселка завоевала европейское признание. История, которая может пуслужить мотивацией для многих!
Но в прошедшем сезоне у украинцев случилась самая настоящая сенсация. Во второй по значимости европейский клубный турнир пробилась команда ”Колос” из села Ковалёвка Васильковского района Киевской области. Звучит?
”Колос” ещё совсем молод: клуб был образован в 2012 году. Путь до украинской Премьер-лиги команда преодолела стремительно. Сначала, выступая в чемпионате Киевской области, ”Колос” трижды выиграл это соревнование. Попутно были выиграны ещё несколько местечковых трофеев, но главное — сезон 2015-2016 ”Колос” начал во второй лиге Украины (это третий уровень профессионального футбола).
Здесь клуб долго не задержался и сходу выиграл турнир. В первой лиге было значительно сложнее: ”Колос” последовательно занимал пятое место дважды подряд. И вот в сезоне 2018-2019 сельской команде удалось занять второе место, после чего обыграть в стыковых матчах ”Черноморец”! Это уже был рекорд — самый маленький населённый пункт за всю историю независимой Украины.
Но простым участием в элите украинского футбола дерзкий новичок не ограничился. Сказка продолжалась: по итогам сезона 2019-2020 ”Колос” оказался на шестом месте, что дало право клубу выступить в Лиге Европы.
Отдельно можно рассказать о стадионе, на котором играет ”Колос”. До 2016 года одноимённое с командой спортивное сооружение вмещало всего 950 человек. После расширения вместимость стадиона составила 1850 зрителей. Учитывая, что население села — меньше двух тысяч человек, на трибуну сможет попасть условно каждый житель села! Но и это не предел: стадион ”Колос” вновь на реконструкции по увеличению вместимости. После претворения планов по строительству в жизнь ”Колос” сможет принять 7 000 человек.
Впрочем, мы знаем совершенно разные примеры выступлений команд из маленьких городов и сёл. Примеров тому множество — как в России, так и в Европе. Каждый случай по-своему уникален и встречаются клубы, которые творят настоящие чудеса.
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