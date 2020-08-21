Сельская команда — в Лиге Европы!

Но в прошедшем сезоне у украинцев случилась самая настоящая сенсация. Во второй по значимости европейский клубный турнир пробилась команда ”Колос” из села Ковалёвка Васильковского района Киевской области. Звучит?

”Колос” ещё совсем молод: клуб был образован в 2012 году. Путь до украинской Премьер-лиги команда преодолела стремительно. Сначала, выступая в чемпионате Киевской области, ”Колос” трижды выиграл это соревнование. Попутно были выиграны ещё несколько местечковых трофеев, но главное — сезон 2015-2016 ”Колос” начал во второй лиге Украины (это третий уровень профессионального футбола).

Здесь клуб долго не задержался и сходу выиграл турнир. В первой лиге было значительно сложнее: ”Колос” последовательно занимал пятое место дважды подряд. И вот в сезоне 2018-2019 сельской команде удалось занять второе место, после чего обыграть в стыковых матчах ”Черноморец”! Это уже был рекорд — самый маленький населённый пункт за всю историю независимой Украины.

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Но простым участием в элите украинского футбола дерзкий новичок не ограничился. Сказка продолжалась: по итогам сезона 2019-2020 ”Колос” оказался на шестом месте, что дало право клубу выступить в Лиге Европы.

Отдельно можно рассказать о стадионе, на котором играет ”Колос”. До 2016 года одноимённое с командой спортивное сооружение вмещало всего 950 человек. После расширения вместимость стадиона составила 1850 зрителей. Учитывая, что население села — меньше двух тысяч человек, на трибуну сможет попасть условно каждый житель села! Но и это не предел: стадион ”Колос” вновь на реконструкции по увеличению вместимости. После претворения планов по строительству в жизнь ”Колос” сможет принять 7 000 человек.

Впрочем, мы знаем совершенно разные примеры выступлений команд из маленьких городов и сёл. Примеров тому множество — как в России, так и в Европе. Каждый случай по-своему уникален и встречаются клубы, которые творят настоящие чудеса.

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