Сборная России по футболу в матчах против Украины и Беларуси

Сегодня взаимоотношения России и Украины переживают достаточно сложные времена. Возможно, даже самые сложные за всё время существования двух братских народов. Про белорусов так не скажешь, но всё равно нас разделяют граница, правители, экономика и т.д.

Но я совсем не про политику, а про футбол. Мне стало интересно, как играли между собой эти три футбольные сборные.

РОССИЯ — УКРАИНА

Турнир: отборочные матчи к Чемпионату Европы-2000

Матчи: 1:1, 2:3

Со сборной Украины наша команда встречалась лишь дважды. Эти матчи вы наверняка хорошо помните, особенно второй, в Москве. Не буду напоминать детали той игры, она до сих пор отзывается болью в сердце. А до того злополучного дня Россия и Украина сыграли в Киеве, где под руководством Анатолия Бышовца достаточно спорный состав нашей сборной уступил 2:3. С удалением Дмитрия Харина, помните?

Сейчас команды России и Украины искусственно разводят во всех турнирах, поэтому пока они могут встретиться только в теории. И тем не менее, баланс встреч пока в пользу украинцев.

РОССИЯ — БЕЛАРУСИ

Турнир: товарищеские матчи

Матчи: 1:1, 2:0, 1:1 (победа по пенальти Беларуси), 4:2

Статистика встреч с белорусами складывается в нашу пользу, хотя, как видно, все матчи получились непростыми. Исключая последнюю игру, во всех остальных забивалось по два мяча. И, как видно, в пассиве сборной России есть даже одно поражение. Оно случилось на товарищеском турнире в рамках подготовки к Чемпионату мира-2002, когда по регламенту после ничьей пробивались пенальти. Удачливее в той серии оказались братья-белорусы.

Впрочем, в любом случае констатируем небольшой перевес команды России размером в одну победу.

БЕЛАРУСЬ — УКРАИНА

Турнир: товарищеские матчи

Матчи: 1:1, 1:3, 2:0

Турнир: отборочные матчи к Чемпионату мира-2002

Матчи: 0:0, 0:2

Турнир: отборочные матчи к Чемпионату мира-2010

Матчи: 0:0, 0:1

Турнир: отборочные матчи к Чемпионату Европы-2016

Матчи: 0:2, 1:3

Справедливости ради упомяну и матчи между Украиной и Беларусь. Их, оказывается, набралось немало. В товарищеских встречах наблюдается паритет как по победам, так по числу забитых-пропущенных мячей. А вот официальные игры складываются в пользу украинцев. Лишь дважды в шести матчах сборной Беларусь удавалось отстоять ничью (оба раза — дома), в остальных победила Украина.