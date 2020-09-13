Сборная России по футболу в матчах против Украины и Беларуси

Футбольный блогер RusDelfi решил добавить в футбол немного политики и сделал обзор на футбольные отношения между Россией, Беларусью и Украиной.
Сегодня взаимоотношения России и Украины переживают достаточно сложные времена. Возможно, даже самые сложные за всё время существования двух братских народов. Про белорусов так не скажешь, но всё равно нас разделяют граница, правители, экономика и т.д.
Но я совсем не про политику, а про футбол. Мне стало интересно, как играли между собой эти три футбольные сборные.
РОССИЯ — УКРАИНА
Турнир: отборочные матчи к Чемпионату Европы-2000
Матчи: 1:1, 2:3
Со сборной Украины наша команда встречалась лишь дважды. Эти матчи вы наверняка хорошо помните, особенно второй, в Москве. Не буду напоминать детали той игры, она до сих пор отзывается болью в сердце. А до того злополучного дня Россия и Украина сыграли в Киеве, где под руководством Анатолия Бышовца достаточно спорный состав нашей сборной уступил 2:3. С удалением Дмитрия Харина, помните?
Сейчас команды России и Украины искусственно разводят во всех турнирах, поэтому пока они могут встретиться только в теории. И тем не менее, баланс встреч пока в пользу украинцев.
РОССИЯ — БЕЛАРУСИ
Турнир: товарищеские матчи
Матчи: 1:1, 2:0, 1:1 (победа по пенальти Беларуси), 4:2
Статистика встреч с белорусами складывается в нашу пользу, хотя, как видно, все матчи получились непростыми. Исключая последнюю игру, во всех остальных забивалось по два мяча. И, как видно, в пассиве сборной России есть даже одно поражение. Оно случилось на товарищеском турнире в рамках подготовки к Чемпионату мира-2002, когда по регламенту после ничьей пробивались пенальти. Удачливее в той серии оказались братья-белорусы.
Впрочем, в любом случае констатируем небольшой перевес команды России размером в одну победу.
БЕЛАРУСЬ — УКРАИНА
Турнир: товарищеские матчи
Матчи: 1:1, 1:3, 2:0
Турнир: отборочные матчи к Чемпионату мира-2002
Матчи: 0:0, 0:2
Турнир: отборочные матчи к Чемпионату мира-2010
Матчи: 0:0, 0:1
Турнир: отборочные матчи к Чемпионату Европы-2016
Матчи: 0:2, 1:3
Справедливости ради упомяну и матчи между Украиной и Беларусь. Их, оказывается, набралось немало. В товарищеских встречах наблюдается паритет как по победам, так по числу забитых-пропущенных мячей. А вот официальные игры складываются в пользу украинцев. Лишь дважды в шести матчах сборной Беларусь удавалось отстоять ничью (оба раза — дома), в остальных победила Украина.
Какие из этих матчей вам врезались в память? Делитесь в комментариях!
Подписаться на блог можно здесь!
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.
Девушка с отрубленной рукой раскрыла правду о муже
В ВОЗ ожидают рост числа смертей от коронавируса в Европе
В Краснодаре водитель выпрашивал свои права у полиции на коленях
Почему вредно глушить двигатель во время заправки на АЗС