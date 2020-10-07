Сборная России из игроков по имени Александр

И, казалось бы, что может быть проще, чем имя Александр? Самое распространенное в нашей стране! Но, как оказалось, не в истории сборной России. Даже в более долгий советский период Александров в сборной было не так уж и много, а значимую роль сыграли лишь Заваров и Чивадзе.

Но я решил последовать примеру оригинального поста и не брать в расчет сборную СССР. Так что вашему вниманию – символическая сборная России только из Александров! Играть будем по схеме 4-2-2, причем оборону пришлось кроить «из того, что было». Но все по порядку.

Вратарь



Александр Филимонов (в сборной с 1998 по 2002, 16 матчей, 12 пропущенных мячей)

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У сборной России в разные годы были разные кризисные позиции, но вот с вратарями всегда был порядок и конкуренция. Пик выступлений нашего героя пришелся на конец 20 века, когда он сперва конкурировал с Сергеем Овчинниковым и Дмитрием Хариным, а при Олеге Романцеве в 1999-м стал железным номером 1. Этим же железным номером 1 он бы поехал и на Евро-2000, если бы не тот роковой матч 9 октября 1999 года. Возможно, тот навес Шевченко не повлиял бы на позиции Филимонова в ”Спартаке” и сборной, но тут вмешались сперва травма, а затем разыгравшийся в ”Локомотиве” Руслан Нигматуллин. В результате Филимонов успел съездить третьим номером на ЧМ-2002, после чего в сборную уже не приглашался.

Правый защитник



Александр Анюков (2004 — 2013, 77 матчей, 1 гол)

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Единственная беспроблемная позиция в обороне нашей виртуальной команды. Один из лучших защитников в истории нашей страны сменил на правом фланге обороны харизматичного Вадима Евсеева и не отдавал свою позицию никому вплоть до ухода из сборной. Причем, судя по его дальнейшей карьере, мог бы поиграть еще. Анюков съездил резервистом на Евро-2004 и вышел на поле в заключительном ничего не решавшем матче. Гус Хиддинк сделал на него ставку, и исторические победы над Англией, Швецией и, разумеется, Голландией добывались при непосредственной помощи Анюкова. Бронза Евро, звание заслуженного мастера спорта и пачка клубных трофеев — это все о нем. После его ухода на правом фланге играли и Ещенко, и Козлов, и Смольников, но в результате достойно заменить уроженца Самары смог только натурализованный Марио Фернандес.