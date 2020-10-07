07.10.2020, 07:45

Сборная России из игроков по имени Александр


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Сборная России из игроков по имени Александр
screenshot youtube

Блогер RusDelfi Паисий Пчельник продолжает раскрывать футбольную тематику. На этот раз он решил пофантазировать на тему несуществующих сборных и представил вам идеальную команду только из игроков по имени Александр.

И, казалось бы, что может быть проще, чем имя Александр? Самое распространенное в нашей стране! Но, как оказалось, не в истории сборной России. Даже в более долгий советский период Александров в сборной было не так уж и много, а значимую роль сыграли лишь Заваров и Чивадзе.

Но я решил последовать примеру оригинального поста и не брать в расчет сборную СССР. Так что вашему вниманию – символическая сборная России только из Александров! Играть будем по схеме 4-2-2, причем оборону пришлось кроить «из того, что было». Но все по порядку.

Вратарь

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Александр Филимонов (в сборной с 1998 по 2002, 16 матчей, 12 пропущенных мячей)

screenshot youtube


У сборной России в разные годы были разные кризисные позиции, но вот с вратарями всегда был порядок и конкуренция. Пик выступлений нашего героя пришелся на конец 20 века, когда он сперва конкурировал с Сергеем Овчинниковым и Дмитрием Хариным, а при Олеге Романцеве в 1999-м стал железным номером 1. Этим же железным номером 1 он бы поехал и на Евро-2000, если бы не тот роковой матч 9 октября 1999 года. Возможно, тот навес Шевченко не повлиял бы на позиции Филимонова в ”Спартаке” и сборной, но тут вмешались сперва травма, а затем разыгравшийся в ”Локомотиве” Руслан Нигматуллин. В результате Филимонов успел съездить третьим номером на ЧМ-2002, после чего в сборную уже не приглашался.

Правый защитник


Александр Анюков (2004 — 2013, 77 матчей, 1 гол)

screenshot youtube

Единственная беспроблемная позиция в обороне нашей виртуальной команды. Один из лучших защитников в истории нашей страны сменил на правом фланге обороны харизматичного Вадима Евсеева и не отдавал свою позицию никому вплоть до ухода из сборной. Причем, судя по его дальнейшей карьере, мог бы поиграть еще. Анюков съездил резервистом на Евро-2004 и вышел на поле в заключительном ничего не решавшем матче. Гус Хиддинк сделал на него ставку, и исторические победы над Англией, Швецией и, разумеется, Голландией добывались при непосредственной помощи Анюкова. Бронза Евро, звание заслуженного мастера спорта и пачка клубных трофеев — это все о нем. После его ухода на правом фланге играли и Ещенко, и Козлов, и Смольников, но в результате достойно заменить уроженца Самары смог только натурализованный Марио Фернандес.

Кстати, забавно, что незабивной Анюков единственный раз отличился в матче за сборную в матче не с кем-нибудь, а с самой сборной Германии, в 2005 году.

Центральный защитник


Александр Шмарко (1998, 2 матча)

”Кто?!” — закономерно спросите вы. Да, я бы тоже его не вспомнил, пришлось лезть в энциклопедию, чтобы найти хоть кого-то на эту позицию. Вы удивитесь, но Шмарко — ЕДИНСТВЕННЫЙ центральный защитник за всю историю сборной России по имени Александр. Удивительно, конечно. Даже вратарей, которых всегда гораздо меньше, было двое.

Гораздо лучше помнят Шмарко в Волгограде, где он провел более 200 матчей за кусачий ”Ротор” девяностых. В сборной же он успел лишь дважды выйти на вторые таймы товарищеских матчей против Испании и Швеции. Кстати, в обоих случаях россияне со Шмарко на поле не пропускали голы. Так что, полагаю, с задачей своей он справился.

Неизвестно, как бы развивалась карьера Шмарко дальше, но вызывавший его Анатолий Бышовец быстро отправился на мороз (6 матчей, 6 поражений), а ”Ротор” в 1999-м глубоко провалился в чемпионате России, и ни о какой сборной для 30-летнего защитника уже не могло идти и речи.

Центральный защитник

Александр Бородюк (1992-1994, 8 матчей, 4 гола)

Да, всё настолько плохо, что в оборону нашей александросборной приходится ставить нападающего. Впрочем, выбор Бородюка в центр защиты не случаен. Несмотря на то, что большую часть карьеры он провел на острие атаки, в сборной ему доводилось играть даже опорника. А карьеру Бородюк завершал в 2000 году в ”Крыльях Советов” как раз на позиции центрального защитника. Так что Александр Генрихович, не обессудьте, забивать у нас будут в этой команде другие.

Карьера Бородюка в сборной началась еще в советские годы (с учетом команд СССР и СНГ у него набралось 15 матчей и 5 голов), он даже съездил на последний для Советов крупный турнир — ЧМ-1990. Через четыре года ему снова довелось принять участие в чемпионате мира. Отчасти из-за печально известного ”письма 14”, ведь в отборочном турнире Бородюк не был на первых ролях.

А в феврале 1994 года Бородюк стал первым футболистом, оформившим хет-трик за сборную России, в матче с Мексикой (4:1).

Левый защитник


Александр Точилин (2003, 1 матч)

screenshot youtube


Я даже не сразу поверил, что у Точилина всего один матч за сборную. Да, он никогда не был на ведущих ролях в российском футболе, но все же столько лет провел за крепкое ”Динамо” (да еще и из Москвы, что порой играло роль при вызове). Да и позиция левого защитника — не самая конкурентная в истории сборной. Но жизнь сложилась вот так, бывает.

А единственная игра Точилина за сборную явно не входит в число приятных воспоминаний для болельщиков: россияне совершенно внезапно влетели скромной Албании и поставили под удар свои перспективы участия в Евро-2004. Кстати, в том матче Точилин вышел на позиции левого полузащитника и после первого тайма был заменен на Андрея Каряку, который и станет автором единственного гола сборной. Россия позорно проиграла 1:3, а Точилин в сборной больше не играл. Не везет защитникам-Александрам, что поделать.

Правый полузащитник


Александр Самедов (2011 -2018, 53 матча, 7 голов)

screenshot - youtube, REAL THINGTV CH2


Уф, с самым сложным закончили. Дыры в защите кое-как залатали, с полузащитой попроще будет, кандидатов явно побольше. Но оборонительный шлейф долетел и до средней линии — все ее игроки будут нацелены на атаку. Ну что ж, все закономерно: нет нормальной полузащиты, будем атаковать по всем фронтам!

И начнем мы даже не с полузащитника, а с полуфорварда.

Александр Самедов первые матчи за сборную провел еще при Дике Адвокате, но железобетонным игроком основы стал уже при Фабио Капелло. В 2013-2014 году его место в основе не подвергалось сомнению. Самедов съездил на чемпионат мира-2014, а год спустя ненадолго выпал из основы сборной. Тем не менее, в 2016-м снова отвоевал привычную позицию на правом фланге и не отдавал ее вплоть до ухода из сборной. Успел принять участие в Евро-2016, а лебединой песней для Самедова стал домашний чемпионат мира-2018, где хавбек стал одним из ключевых футболистов основы.

Центральный полузащитник


Александр Ерохин (2016-2019, 24 матча, 1 гол)

Ерохина в сборную вызывал еще Слуцкий, но заиграл в основе он уже при Черчесове. Регулярно числился в обойме сборной, съездил на домашний ЧМ, пусть и в качестве резервиста, и даже вышел на замену в двух матчах.

В прошлом сезоне Ерохин выбыл из основы ”Зенита” и в сборную больше не приглашался. Сейчас хавбеку 30 лет, так что ставить крест на его перспективах в национальной команде пока рано. Его партнер по центру поля в нашей виртуальной команде аж до 36 зажигал.

Центральный полузащитник

Александр Мостовой (1992-2004, 50 матчей, 10 голов)

Ну вот мы и добрались до главной звезды нашей сборной. Футболист, известный не только в нашей стране, но и за рубежом. Шутка ли, в Виго на рубеже веков самое популярное имя для новорожденных мальчиков было ”Александр”. Думаю, вы понимаете, что неслучайно.

Первые шаги в сборной Мостовой делал еще в 1990 году (с учетом команд СССР и СНГ у него 65 матчей и 13 голов), однако на крупный турнир поехал только в 1994-м. Он был в числе подписантов уже упомянутого ”Письма 14”, но отозвал подпись, а Павел Садырин простил его и взял в США, как и других пошедших на попятную.

В Штатах Мостовой отыграл лишь один матч, но зато застолбил место в основе после прихода Олега Романцева и два года спустя принял участие во всех трех играх Евро.

К сожалению, пик карьеры Царя пришелся на смутные времена нашей команды. После Евро-96 Россия пропустила сразу два крупных турнира.

В легендарном матче 1999 года против Франции Мостовой получил травму еще в первом тайме и пропал из сборной на целый год. Зато в 2001-м снова вернулся на первые роли, невзирая на свой возраст Христа. По итогам календарного года именно Мостовой был признан лучшим игроком сборной по версии ”СЭ”, и на чемпионат мира в Японии и Южной Корее он ехал в качестве лидера полузащиты.

Увы, на самом ЧМ-2002 Мостовому сыграть не довелось. Он получил травму перед турниром и съездил в Азию туристом. Ходили даже слухи, что он не играет якобы из-за спонсорского контракта.

Пришедший на смену Романцеву Газзаев упорно не замечал Мостового, несмотря на его выдающуюся игру в Испании. Зато Ярцев сразу вернул в команду, и Мостовой отплатил ему, сыграв важную роль в выходе сборной на Евро-2004, как в старые добрые времена.

Увы, сам чемпионат Европы поставил на карьере Мостового жирную кляксу. Ярцев поссорился с ним вдрызг совершенно на ровном месте, и после игры с Испанией Мостовой поехал домой, после чего де-факто завершил карьеру (ну не принимать же в расчет 1 матч за ”Алавес” в сегунде).

Левый полузащитник


Александр Головин (2015 — н.в., 33 матча, 5 голов)

Ну а история этого парня пишется у нас на глазах в последние годы. Резво пробившись в основу ЦСКА, он обратил на себя внимание Капелло, а при родном тренере Слуцком стал бесспорным стартовым выбором. При Черчесове ничего не изменилось, и Головин к 22 годам успел съездить основным футболистом на два крупных турнира — Евро-2016 и ЧМ-2018. К Евро-2020 (точнее, уже 2021), вряд ли что-то изменится, и мы увидим Головина на полях Петербурга и Копенгагена.

Правда, вызывают опасения его участившиеся травмы. Хочется верить, что Головин не повторит судьбу такого же ”молодого да раннего” армейца Алана Дзагоева.

Да, Головин все же играет обычно в центре, но слева у нас на Александров негусто, так что оставим центр Мостовому и Ерохину.

Нападающий


Александр Кержаков (2002-2016, 91 матч, 30 голов)

Все-таки забавный парадокс: имя ”Александр” означает ”защитник”, но лучшие футболисты в нашей стране под таким именем прославились в атаке. А в защите пришлось ставить Шмарко и нападающего Бородюка:)

умаю, вопросов насчет попадания Кержакова в нашу команду возникать не должно. Лучший бомбардир в истории сборной России, второй после Блохина с учетом советской истории, участник двух чемпионатов мира и двух чемпионатов Европы.

Да, Кержакову порой ставят в вину, мол, забивал он свои голы преимущественно андоррам да люксембургам. Но не забывайте, что и андоррам с люксембургами тоже должен кто-то забивать, а Онопко не всегда придет спасать страну (гуглите Андорра — Россия, 1999 год).

Дебютировал Кержаков в сборной в марте 2002 года, в матче с Эстонией, когда Олег Романцев решил проверить в деле охапку новичков. Из-за чудовищного дефицита нападающих поехал авансом на ЧМ-2002 в качестве четвертого форварда, после Бесчастных и двух других молодых парней — Пименова и Сычева. И даже успел голевой пас отдать за несколько минут на поле в игре с Бельгией.

Неожиданное и резкое преображение у Кержакова произошло уже при Газзаеве: у него форвард забивал в трех первых матчах подряд. А затем — как отрезало. Нет, Кержаков регулярно выходил на поле и у Газзаева,

и у Ярцева, и позднее у Семина, съездил на Евро-2004, но вот забить не мог аж полтора года — до марта 2005-го.

Гус Хиддинк тоже поначалу делал ставку на Кержакова, и казалось, что лучшему бомбардиру сборной в отборе Евро-2008 место в финальной заявке обеспечено. Но тренер сделал внезапный ход конем и не вызвал форварда. Не помогла даже травма Погребняка перед стартом турнира.

Кержаков зла на Хиддинка не затаил, и вернувшись в состав 2009-м, с ходу дублем в ворота Финляндии доказал, что еще может пригодиться. В дальнейшем место в основе Кержакова не подвергалось сомнению ни Хиддинком, ни Адвокатом. И даже провальный Евро-2012, где форвард получил личный мем ”kerzhakoved”, не пошатнул его позиции в основе. Кержаков съездил на ЧМ-2014 (единственный из состава 2002 года!), поиграл еще немного, но в 2016 году при Мирче Луческу потерял место в основе ”Зенита” и за сборную Слуцкого сыграл лишь один раз.

Нападающий


Александр Кокорин (2011-2017, 48 матчей, 12 голов)

screenshot youtube


До последнего момента выбирал между Пановым и Кокориным. Но все же остановился на последнем. Да, у Панова был великий матч с Францией, но по большому счету он в сборной больше себя никак не проявил и даже не ездил ни на один крупный турнир.

Кокорин стремглав ворвался в сборную Дика Адвоката и, не сыграв ни одного матча в отборе, поехал на Евро-2012. При Капелло Кокорин прочно застолбил место в основе и поехал в таком статусе на ЧМ-2014. Турнир для нашей сборной прошел уныло и бесславно, зато Кокорин отыграл все три матча без замен и отметился одним голом. Немного, но на том ЧМ Россия в принципе забила всего два гола.

Не сбавлял оборотов Кокорин и при Слуцком, выдав перед Евро-2016 серию из трех матчей подряд с забитыми мячами (причем не сан-маринам каким-нибудь, а Черногории, Франции и Чехии).

2017 год у Кокорина откровенно не задался, как итог — потеряно место в сборной. Многие думали, что Станислав Черчесов не будет приглашать Кокорина и Дзюбу после скандального видео с их ”усами” (непонятно, то ли ему они адресовали жест, то ли не ему, но уже неважно). Однако в конце того года Кокорин успел еще немного поиграть в первой команде.

На ЧМ-2018 Кокорин, в отличие от Дзюбы, не поехал, ну а затем случилось то, что случилось.

К сожалению, один из талантливейших игроков своего поколения не смог толком реализовать свой талант. Впрочем, сейчас ему 29, жизнь только начинается. Как думаете, вернется еще в сборную?

Тренер


Александр Бородюк (2006, 2 матча)

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В отличие от сборной Дмитриев наша сборная Александров может получить тренера. Играющего. Не на своей позиции. Но может получить!

Бородюк успел поработать главным тренером сборной в ”безвременье” — когда Семин уже ушел, а Хиддинка ждали после ЧМ-2006. При нем Россия провела всего две игры, но провела достойно: проиграли тогдашним чемпионам мира Бразилии 0:1 (причем Роналдо подыграл себе рукой в эпизоде с голом) и сыграли вничью с Испанией 0:0. Согласитесь, неплохие результаты. А еще Бородюк первым вызвал в сборную Констанина Зырянова, который потом сыграет важную роль в успехе на Евро-2008.

Гораздо лучше Бородюк проявил себя как ассистент: он помогал и Газзаеву, и Ярцеву, и Семину, и Хиддинку, и Адвокату. Ушел только после прихода Капелло. Говорят, даже рассматривался на роль главного тренера в 2016-м, но подтверждения этому у меня нет. Получился бы из него русский Йоахим Лев, неизвестно. Сейчас Бородюк пробует себя в свободном плавании, получается пока не очень.

Запасные


Подшивалов (1 матч, 2 пропущенных гола), Бухаров (9 матчей, 1 гол), Горшков (2 матча), Панов (17 матчей, 4 гола), Рязанцев (5 матчей), Шешуков (1 матч), Ширко (6 матчей, 1 гол).

Ну и пара слов обо всех остальных Александрах, которые у нас будут запасными.

Подшивалов провел один товарищеский матч в 1993 году и, тем самым, подарил Филимонову сменщика.

Бухаров обладал удивительной способностью: он умел играть только у Бердыева. Проведя в сборной два матча в 2009 и 2010-м, Бухаров надолго исчез с горизонта, но в 2017-м внезапно ворвался в обойму и даже сыграл во всех трех поединках Кубка конфедераций.

Горшков стал легендой ”Зенита”, а вот в сборной сыграл лишь два матча, последние при Борисе Игнатьеве. В ту пору конкуренция на позиции Горшкова была слишком серьезная, и хавбек сменил гражданство на украинское. Чтобы провести за Украину в два раза больше матчей (4) и забить 2 гола. Зато один из двух футболистов нашей виртуальной сборной, выигравший Кубок УЕФА! (Первый — Анюков)

Панов тоже стал легендой ”Зенита”. В сборной играл во многом от безысходности в линии атаки. Но зато в его карьере был тот самый матч.

Рязанцев тоже лучшие годы карьеры провел при Бердыеве. В сборную заскочил пару раз в разные годы. Впервые сыграл при Адвокате, еще четыре игры провел при Капелло.

Шешуков — персонаж еще более удивительный, чем Шмарко. Тот хотя бы в ”Роторе” неплохо попылил. Шешуков же нигде особо не блистал. Кстати, свой единственный матч провел в 2011 году против Камеруна — в этой же игре дебютировал и Рязанцев.

Ширко регулярно играл на рубеже веков в ”Спартаке”, но в сборной Романцев ему особо не доверял. Забавно, что свой единственный гол в национальной команде (Фареским островам) Ширко забил после перехода в ”Торпедо”.

Вот такая сборная у нас получилась. Не самая оптимальная, но вполне конкурентоспособная, особенно в полузащите, не находите?

А как бы вы сформировали сборную России из этих Александров? Пишите свои версии!

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