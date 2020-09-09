Самые успешные дебютанты Лиги Чемпионов. Часть вторая
Спортивный блогер RusDelfi продолжает свою подборку самых крутых дебютантов Лиги Чемпионов.
Спортивный блогер RusDelfi продолжает свою подборку самых крутых дебютантов Лиги Чемпионов.
В первой части мы вспоминали клубы, которые в первый же год своего выступления сумели удивить футбольную общественность своими успехами. Сегодня — вторая часть и ещё четыре дерзких новичка.
Год: 2005-2006
Клуб: ”Вильярреал”
Стадия: полуфинал
После бронзы в чемпионате Испании ”Вильярреал” дебютировал в Лиге чемпионов. Начинать пришлось с квалификации, где был бит ”Эвертон” (2:1, 2:1). В группе ”жёлтая субмарина” противостояла ”МЮ”, ”Лиллю” и ”Бенфике”, но в такой компании сумела завоевать первое место!
В 1/8 финала испанцы одолели ”Глазго Рейнджерс” (1:1, 2:2), а в четвертьфинале — ”Интер” (1:0, 1:2)! И только полуфинал оказался камнем преткновения для дерзкого новичка. Сильнее оказался лондонский ”Арсенал” благодаря единственному домашнему голу…
Год: 2012-2013
Клуб: ”Малага”
Стадия: четвертьфинал
Это теперь ”Малага” вернулась туда же, где была очень долго — на задворки испанского футбола, не говоря уже об остальной Европе. А вот в сезоне 2012-2013 ”Малага” переживала свой звёздный час. В не самой простой группе испанцы заняли второе место, а в 1/8 финала переиграли ”Порту” (2:0, 0:1). В четвертьфинале ”Малага” вместе с дортмундской ”Боруссией” выдали настоящее шоу: после скучной нулевой ничьей в Испании случились 3:2 на последних минутах. В пользу хозяев — и сказка закончилась.
Год: 2016-2017
Клуб: ”Лестер”
Стадия: четвертьфинал
”Лестер” — это клуб-легенда нашего времени. Сначала ”лисы” невероятно сумели опередить всех грандов в Английской Премьер-лиге, а затем ”навели шороху” и в Лиге чемпионов.
В группе ”Лестер” легко занял первое место, а вот дальше пришлось непросто. ”Севилью” в 1/8 финала английский клуб одолел благодаря домашней победе 2:0 (на выезде было 1:2). А дальше были две встречи с ”Атлетико”, которые закончились неудачно: 1:1, 0:1.
Год: 2019-2020
Клуб: ”Аталанта”
Стадия: четвертьфинал
”Аталанту” до недавних пор сложно было причислить даже к середнякам чемпионата Италии. Однако появление на тренерском мостике Гасперини привело к преображению команды.
Путь итальянского клуба в Лиге Чемпионов не был простым. После неудачного старта лишь героические действия могли помочь ”Аталанте” попасть в плей-офф. Однако так и случилось, 7 очков в трёх турах — и в 1/8 финала встреча с ”Валенсией”. Шансов у испанцев не было: два поражения 3:4 и 1:4. А вот следующий этап преодолеть не удалось: будущий финалист ”ПСЖ” остановил дерзкого новичка.
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