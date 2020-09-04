Самые успешные дебютанты Лиги Чемпионов. Часть первая

Нынешняя Лига Чемпионов из-за пандемии выглядела, конечно, немного странно. Впрочем, этот факт не отнимет у игроков забитых мячей, а у ”Баварии” — титула. Но сейчас не о немецкой ”машине”, а о менее очевидных героях турнира.

Выступление ”Аталанты”, которая дошла до четвертьфинала, побудило меня вспомнить других участников Лиги Чемпионов, которые уже в своём первом розыгрыше добились значительных успехов. Итак, перед вами список самых удивительных дебютов в главном европейском клубном турнире.

”Осер” (Франция)



Год: 1996-1997

Стадия: четвертьфинал

Открывает список французский ”Осер”. Вы ещё его помните? А ведь он был чемпионом Франции и занимал первое место в группе с ”Аяксом”, ”Глазго Рейнджерс” и ”Грасхоппером”. Вот только дальше четвертьфинала пройти не удалось — путь преградила дортмундская ”Боруссия”. На выезде французы проиграли 1:3, а дома лишь сыграли вничью 1:1.

”Байер” (Германия)

Год: 1997-1998

Стадия: четвертьфинал

Крепкий немецкий ”Байер” дебютировал в Лиге чемпионов очень успешно. В квалификации было пройдено тбилисское ”Динамо”, а в группе с ”Монако”, ”Спортингом” и ”Льерсом” немцы заняли второе место.

Тогда следующей стадией были четвертьфиналы, она и оказалось финишной чертой для ”Байера”. Дальше прошёл ”Реал” (3:0, 1:1).

”Лацио” (Италия)



Год: 1999-2000

Стадия: четвертьфинал

Через год после дебюта в ЛЧ ”Лацио” выиграет серию А. А пока команда попала в групповой этап турнира как призёр чемпионата Италии.

На стадии группового этапа ”Лацио” был очень успешен и занял первое место, опередив киевское ”Динамо”, ”Байер” и ”Марибор”. Второй групповой этап был куда более грозным по составу участников — ”Олимпик” (Марсель), ”Милан”, ”Арсенал”. Но и здесь удалось всех опередить. И лишь будущий финалист, ”Валенсия”, на стадии четвертьфинала оказалась сильнее: 5:2, 0:1.

”Депортиво” (Испания)

Год: 2000-2001

Стадия: четвертьфинал

Некогда грозный испанский клуб был чемпионом Испании. В Лиге Чемпионов в свой первый же сезон новичок сумел добраться до четвертьфинала, причём это совершенно не выглядело сенсацией. В группе с ”Ювентусом”, ”Панатинаикосом” и ”Гамбургом” испанцы заняли первое место.