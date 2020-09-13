Самые дерзкие новички чемпионатов России. Часть вторая

Футбольный блогер RusDelfi продолжает подборку самых уверенных в себе команд-новичков, которые внезапно ворвались в российский футбольный мир.
Недавно мы изучили, скажем так, нижнюю половину таблицы успешных новичков российских чемпионатов. Сегодня — самый сок, дебютанты, которым удалось забраться повыше и (спойлер) даже попасть в призовую тройку! Так что запасайтесь поп-корном, чаем или пивом и — вперёд!
Год: 1997
Место: 4
Клуб: ”Шинник” (Ярославль)
В 1997 году сенсацией стал ”Шинник”. Дебютант не без труда вырвался на четвёртую позицию и сильно отстал от призовой тройки. Впрочем, имеет ли это значение сегодня?
Четвёртое место дало пропуск в еврокубки (ныне несуществующий кубок Интертото). Там тоже было немало интересного, но это тема для другой беседы. А сейчас ”Шинник” входит в число лидеров первого дивизиона. Время от времени клуб заявляет о желании повыситься в классе, но пока ничто не движется.
Год: 2000
Место: 4
Клуб: ”Анжи” (Махачкала)
Историю с пенальти на последних минутах матча в Москве против ”Торпедо” помнят очень многие. А все болельщики ”Анжи” и по сей день уверены, что их команду лишили заслуженного третьего места. Но я сейчас не об этом, факт в другом: успех ”Шинника” был повторён спустя три года. И ”Анжи” тоже попал в еврокубки.
Третье место, кстати, всё-таки досталось махачкалинцам, только много позже. А сегодня клуб поднимается наверх из самых низов российского профессионального футбола.
Год: 2003
Место: 3
Клуб: ”Рубин” (Казань)
Чемпион этого списка. В том смысле, что из первой лиги (или дивизиона, неважно) на третье место пока ещё никто не взлетал. Да, ”Рубин” добился третьей строчки только в последнем туре, но это уже детали. Такое достижение трудно перебить и пока не видно клуба, который в ближайшее время потеснит ”Рубин” с вершины такого рейтинга.
Потом, кстати, как мы знаем, ”Рубин” развил свой успех и становился чемпионом, играл в Лиге чемпионов. А сегодня — скажем так, крепкий середняк турнира.
По всему выходит, что в последнее время действительно нет настоящих сенсаций. Хорошо это или плохо — вопрос спорный. Наверняка такие клубы добавили бы изюминки в наш чемпионат. На этом рейтинг пока завершён, но, возможно, временно? Кто знает, вдруг в нынешнем чемпионате удивят ”Химки” или ”Ротор”? Поживём-увидим.
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