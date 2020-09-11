Самые дерзкие новички чемпионатов России. Часть первая
Футбольный блогер RusDelfi сделал подборку самых амбициозных и уверенных в себе команд, которые внезапно ворвались в российский футбольный мир.
Футбольный блогер RusDelfi сделал подборку самых амбициозных и уверенных в себе команд, которые внезапно ворвались в российский футбольный мир.
В то время как очередной чемпионат России набирает обороты, мне захотелось обратить внимание на любопытный факт: давно в нашем футболе не было по-настоящему громких сенсаций. Вроде как в 90-е были команды-самородки, которые, едва ворвавшись в элитный дивизион, сразу же пугали фаворитов и занимали высокие места. Впрочем, так ли это на самом деле? Давайте посмотрим, перед вами самые дерзкие новички чемпионатов России. Поехали!
Год: 1996
Место: 7
Клуб: ”Балтика” (Калининград)
Лично мне ”Балтика” хорошо запомнилась в том году. Уж не знаю, что тому причиной, вроде бы ничего яркого команда не показывала и оглушительных побед не одерживала. Да и развить успех у калининградцев не получилось. Сначала ”Балтика” болталась в ”вышке”, но после вылета вернуться так и не удалось.
Зато сегодня красавец-стадион ждёт Премьер-лигу. Дождётся ли?
Год: 1998
Место: 7
Клуб: ”Уралан” (Элиста)
”Уралан” запомнился и экспрессивным Кирсаном Илюмжиновым, и официальным шаманом в клубе. Но и уверенной поступью по турнирной таблице — тоже. Вот только дальше ничего не получилось. Через некоторое время клуб с треском вылетел из элиты российского футбола, а сейчас и вовсе расформирован.
Год: 2006
Место: 7
Клуб: ”Луч-Энергия” (Владивосток)
В 2006 году дебютант из Владивостока одержал немало ярких побед, в том числе и над лидерами нашего футбола. До еврокубков не хватило совсем немного и казалось, что впереди новые шаги по турнирной таблице. Но в реальности ”Луч” вылетал, переформировывался и теперь о былых успехах может только с придыханием вспоминать.
Год: 2018-2019
Место: 7
Клуб: ”ФК Оренбург”
Совсем свежая сенсация. Хотя местом в верхней половине турнирной таблицы по итогам чемпионата сегодня удивить уже сложно. Но за неимением других вариантов заслуживает упоминания и ”Оренбург”. Кстати, на сегодняшний день команда играет в ФНЛ. Вернётся? Посмотрим.
Год: 1992
Место: 6
Клуб: ”Локомотив-Эрэтиспорт” (Нижний Новгород)
Включил сюда нижегородцев исключительно ради статистики. Всё-таки в первом чемпионате России было слишком много дебютантов и понятно, что кто-то из них оказался достаточно высоко. В 1992 году это был хорошо нам известный нижегородский ”Локомотив”, тогда носивший двойное название.
Впоследствии ”Локо” долго играл в ”вышке”, участвовал в еврокубках. Но после вылета увы, сгинул.
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