Самые дерзкие новички чемпионатов России. Часть первая

В то время как очередной чемпионат России набирает обороты, мне захотелось обратить внимание на любопытный факт: давно в нашем футболе не было по-настоящему громких сенсаций. Вроде как в 90-е были команды-самородки, которые, едва ворвавшись в элитный дивизион, сразу же пугали фаворитов и занимали высокие места. Впрочем, так ли это на самом деле? Давайте посмотрим, перед вами самые дерзкие новички чемпионатов России. Поехали!

Год: 1996

Место: 7

Клуб: ”Балтика” (Калининград)

Лично мне ”Балтика” хорошо запомнилась в том году. Уж не знаю, что тому причиной, вроде бы ничего яркого команда не показывала и оглушительных побед не одерживала. Да и развить успех у калининградцев не получилось. Сначала ”Балтика” болталась в ”вышке”, но после вылета вернуться так и не удалось.

Зато сегодня красавец-стадион ждёт Премьер-лигу. Дождётся ли?

Год: 1998

Место: 7

Клуб: ”Уралан” (Элиста)

”Уралан” запомнился и экспрессивным Кирсаном Илюмжиновым, и официальным шаманом в клубе. Но и уверенной поступью по турнирной таблице — тоже. Вот только дальше ничего не получилось. Через некоторое время клуб с треском вылетел из элиты российского футбола, а сейчас и вовсе расформирован.

Год: 2006

Место: 7

Клуб: ”Луч-Энергия” (Владивосток)

В 2006 году дебютант из Владивостока одержал немало ярких побед, в том числе и над лидерами нашего футбола. До еврокубков не хватило совсем немного и казалось, что впереди новые шаги по турнирной таблице. Но в реальности ”Луч” вылетал, переформировывался и теперь о былых успехах может только с придыханием вспоминать.

Год: 2018-2019

Место: 7

Клуб: ”ФК Оренбург”

Совсем свежая сенсация. Хотя местом в верхней половине турнирной таблицы по итогам чемпионата сегодня удивить уже сложно. Но за неимением других вариантов заслуживает упоминания и ”Оренбург”. Кстати, на сегодняшний день команда играет в ФНЛ. Вернётся? Посмотрим.

Год: 1992

Место: 6

Клуб: ”Локомотив-Эрэтиспорт” (Нижний Новгород)

Включил сюда нижегородцев исключительно ради статистики. Всё-таки в первом чемпионате России было слишком много дебютантов и понятно, что кто-то из них оказался достаточно высоко. В 1992 году это был хорошо нам известный нижегородский ”Локомотив”, тогда носивший двойное название.