С клубами из каких стран чаще всего играли команды СССР?

О том, с представителями каких стран чаще всего играли в еврокубках российские клубы, я уже вспоминал здесь. Логично было бы после этой статьи посмотреть на соперников команд из СССР – этим сегодня и займёмся. Здесь расклад несколько другой, а насколько он неожиданный – решать вам.

5 место

Австрия – 26 матчей

На пятом месте несколько неожиданно расположились австрийцы. В матчах с клубами из Австрии советские команды побеждали чаще, чем проигрывали – 13 раз против 6. Из стран первой пятёрки это наилучший результат – 63 процента очков.

4 место

Франция – 28 матчей

Чуть чаще играли с французами. Здесь всё не так радужно: 9 побед и 11 поражений.

3 место

Италия – 28 матчей

Столько же матчей сыграли с итальянскими клубами. Здесь наблюдается паритет: по 9 побед и 11 ничьих. Советские команды немного уступают только в разнице мячей: 21-23.

2 место

Испания – 29 матчей

Всего на одну игру больше провели советские команды, выходя на поле против испанских клубов. Ситуация здесь плачевна. Всего пять побед и 12 поражений – худший результат из первой пятёрки списка, всего 38 процентов набранных очков.

1 место

ФРГ – 48 матчей

Больше всего матчей в еврокубках советские команды провели с клубами из ФРГ. Статистика говорит нам о том, что это противостояние в целом было равным. Судите сами: на 22 победы приходится 20 поражений. Ещё шесть матчей завершились вничью и лишь по разнице мячей клубы из СССР уступают: 54-68.

Интересно, что Англия в списке лишь на 18-й строчке, всего 14 матчей против клубов с Туманного Альбиона.

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