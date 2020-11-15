”Ротор” — ”Спартак”: блогер RusDelfi вспоминает золотой матч 1997 года

Шла 78-я минута матча в Волгограде. Забил Александр Ширко и счёт стал 2:0 в пользу гостей.

Стадион ”Центральный” погрузился в уныние. ”Золото” чемпионата было как никогда близко — и никогда больше так близко не будет. Возможно, ”Ротор” ещё ждут славные моменты, но тогда, 23 года назад, это был самый реальный шанс взойти на вершину.

2:0 — это был приговор. А ведь спартаковцев устраивала и ничья…

Чемпионат России по футболу образца 1997 года выдался очень интересным. Московские ”Спартак” и ”Динамо”, а также волгоградский ”Ротор”, шли по ходу всего чемпионата, что называется, ”ноздря в ноздрю”. Все три клуба попеременно шли на первом месте, пока, наконец, после 28-го тура на вершине закрепился ”Спартак”. Перед последним туром ”Динамо” отвалилось, а спартаковцы опережали волгоградцев на два очка. Это означало, что ”Ротору” нужна была только победа.

Стартовый свисток повесил в воздухе напряжение. ”Ротор” очень хотел победить, но на стороне ”Спартака” был опыт решающих матчей.

Первый тайм закончился нулевой ничьей. Волгоградцы давили, но ворота Александра Филимонова были не распечатаны. Счёт был открыт на 72-й минуте — отличился Валерий Кечинов. Теперь ”Ротору” нужно было забивать дважды, но…

”Главная футбольная боль” — именно так отзывается о том матче звезда ”Ротора” Олег Веретенников. ”Не хотелось ничего” — это уже Владимир Нидергаус. Владимир Горюнов. Президент ”Ротора”, отказывался праздновать завоевание ”серебра”. Говорили что-то даже о ”сдаче” игры, но это всё ерунда, конечно.

Через шесть минут после гола Кечинова Ширко ”добил” ”Ротор”. Больше никаких шансов не было. Перегорели волгоградцы? Наверное. Хотя из сегодняшнего дня — какая разница, в чём причина?

9 ноября 1997 года. Весь Волгоград в печали, а на поле ”Спартак” празднует очередное, уже 5-е чемпионство…

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