Российские клубы в еврокубках: было ещё хуже!

Только ленивый нынче не пинает российский футбол за отвратительную игру российских клубов в еврокубках. Признаюсь, честно, я — в первых рядах. Шутка ли: одна-единственная победа ”Краснодара” в дебютной для него Лиге чемпионов позволила клубу пробиться в плей-офф Лиги Европы. Более-менее пристойно выглядел ”Локомотив”, но дивидендов никаких не извлёк, уверенно заняв последнее место в группе. Все остальные, так и не одержав ни одной победы, вошли в историю как неудачники.

В это сложно поверить, но были евросезоны и ещё хуже. Причём заметно. Ниже описаны года, когда общее выступление российских клубов приносило ещё меньше баллов в копилку, а от безнадёги хотелось рвать на себе волосы.

Сезон: 2002-2003

”Спартак” — первый групповой этап Лиги чемпионов

”Локомотив” — второй групповой этап Лиги чемпионов

”цска — 1/64 Кубка УЕФА

”зенит” — 1/64 Кубка УЕФА

Ощущения безысходности не было. Да, ”Спартак” вошёл в историю со своими 1-18, но ”Локомотив” сумел преодолеть первый групповой этап — такое и сегодня многим клубам не под силу. А вот на втором этапе шансов не было: во встречах с ”Реалом”, ”Миланом” и ”Боруссией” железнодорожники набрали лишь одно очко. Именно успешное выступление ”Локомотива” и позволило не упасть в грязь лицом российскому футболу окончательно.

В Кубке УЕФА всё было куда хуже. Непроходимыми соперниками для российских команд в первом раунде стали итальянская ”Парма” и швейцарский ”Грассхоппер”.

Сезон: 1994-1995

”Спартак” — групповой этап Лиги чемпионов

цска — 1/16 Кубка обладателей кубков

”Динамо” — 1/16 Кубка УЕФА

”Текстильщик” — 1/16 Кубка УЕФА

”Ротор” — 1/32 Кубка УЕФА

В этом евросезоне ”Спартак” на равных бился в Лиге чемпионов с ”Баварией”, ни одного матча не проиграв. Правда, во всех оставшихся играх была одержана лишь одна победа. Итоговое третье место тогда не давало пропуска в нижестоящий по рангу турнир.

В Кубке УЕФА резвился французский ”Нант”, поочерёдно выбивший ”Ротор” и ”Текстильщик”. Также не больше одного раунда прошли динамовцы, проиграв, правда, мадридскому ”Реалу”. А вот армейцы в первом же раунде Кубка кубков по пенальти проиграли ”Ференцварошу”.