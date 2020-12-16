Российские клубы в еврокубках: было ещё хуже!
Футбольный блогер RusDelfi обратил внимание на проблему качества игры российских футболистов и одновременно обнадежил болельщиков, ведь оказалось, что в 90-х и начале 2000-х команды играли еще хуже.
Футбольный блогер RusDelfi обратил внимание на проблему качества игры российских футболистов и одновременно обнадежил болельщиков, ведь оказалось, что в 90-х и начале 2000-х команды играли еще хуже.
Только ленивый нынче не пинает российский футбол за отвратительную игру российских клубов в еврокубках. Признаюсь, честно, я — в первых рядах. Шутка ли: одна-единственная победа ”Краснодара” в дебютной для него Лиге чемпионов позволила клубу пробиться в плей-офф Лиги Европы. Более-менее пристойно выглядел ”Локомотив”, но дивидендов никаких не извлёк, уверенно заняв последнее место в группе. Все остальные, так и не одержав ни одной победы, вошли в историю как неудачники.
В это сложно поверить, но были евросезоны и ещё хуже. Причём заметно. Ниже описаны года, когда общее выступление российских клубов приносило ещё меньше баллов в копилку, а от безнадёги хотелось рвать на себе волосы.
”Спартак” — первый групповой этап Лиги чемпионов
”Локомотив” — второй групповой этап Лиги чемпионов
”цска — 1/64 Кубка УЕФА
”зенит” — 1/64 Кубка УЕФА
Ощущения безысходности не было. Да, ”Спартак” вошёл в историю со своими 1-18, но ”Локомотив” сумел преодолеть первый групповой этап — такое и сегодня многим клубам не под силу. А вот на втором этапе шансов не было: во встречах с ”Реалом”, ”Миланом” и ”Боруссией” железнодорожники набрали лишь одно очко. Именно успешное выступление ”Локомотива” и позволило не упасть в грязь лицом российскому футболу окончательно.
В Кубке УЕФА всё было куда хуже. Непроходимыми соперниками для российских команд в первом раунде стали итальянская ”Парма” и швейцарский ”Грассхоппер”.
”Спартак” — групповой этап Лиги чемпионов
цска — 1/16 Кубка обладателей кубков
”Динамо” — 1/16 Кубка УЕФА
”Текстильщик” — 1/16 Кубка УЕФА
”Ротор” — 1/32 Кубка УЕФА
В этом евросезоне ”Спартак” на равных бился в Лиге чемпионов с ”Баварией”, ни одного матча не проиграв. Правда, во всех оставшихся играх была одержана лишь одна победа. Итоговое третье место тогда не давало пропуска в нижестоящий по рангу турнир.
В Кубке УЕФА резвился французский ”Нант”, поочерёдно выбивший ”Ротор” и ”Текстильщик”. Также не больше одного раунда прошли динамовцы, проиграв, правда, мадридскому ”Реалу”. А вот армейцы в первом же раунде Кубка кубков по пенальти проиграли ”Ференцварошу”.
”Спартак” — групповой этап Лиги чемпионов
”Локомотив” — 1/16 Кубка УЕФА
”Динамо” — 1/32 Кубка УЕФА
”Торпедо” — 1/64 Кубка УЕФА
”Анжи” — 1/64 Кубка УЕФА
”Черноморец” — 1/64 Кубка УЕФА
Это был самый неудачный сезон. ”Спартак” и ”Локомотив” играли в Лиге чемпионов, но первые сумели набрать всего два очка, а вторые пробились с третьего места в Кубок УЕФА. Правда, первый же раунд оказался последним — ”Локо” проиграл оба матча израильскому ”Хапоэлю”.
В Кубке УЕФА лишь ”Динамо” сумело преодолеть первый раунд. А среди достойных соперников в турнире можно выделить лишь ”Валенсию”, которая, правда, разгромила ”Черноморец”.
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