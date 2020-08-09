Пять самых ”сухих” вратарей России
Футбольный блогер RusDelfi опять порадовал своей оригинальной подборкой легендарных футболистов. На этот раз вашему вниманию представлены самые "сухие" вратари, которые не привыкли пропускать голы.
Футбольный блогер RusDelfi опять порадовал своей оригинальной подборкой легендарных футболистов. На этот раз вашему вниманию представлены самые "сухие" вратари, которые не привыкли пропускать голы.
Недавно попался на глаза такой рейтинг – на мой вкус, очень любопытный. Сможете угадать, кто на первом месте по количеству «сухих» матчей за всю историю чемпионатов страны? Ответ неочевиден, хотя и лежит на поверхности.
И потом, какие места в таком рейтинге занимают Яшин и Дасаев? Кто ещё в пятёрке? Предлагаю взглянуть.
Сергей Овчинников
Клуб: «Локомотив» (Москва), «Динамо» (Москва)
Годы: 1991-2006
Количество «сухих» матчей: 136
Конечно, львиную долю своих сухарей «Босс» заполучил в бытность вратарём «Локомотива». Но и игру за «Динамо» я тоже хорошо помню. Удивительно, но начинал Сергей ещё в чемпионате СССР.
Евгений Рудаков
Клуб: «Динамо» (Киев)
Годы: 1963-1977
Количество «сухих» матчей: 143
Евгений Рудаков – человек из того самого «Динамо», которое брало золото чемпионата страны и Кубок СССР, а также – Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Команда-династия, которая, возможно, и не стала бы легендой, если бы не невероятная игра в воротах Евгения Рудакова.
Ринат Дасаев
Клуб: «Спартак» (Москва)
Годы: 1978-1988
Количество «сухих» матчей: 147
«Лучший вратарь от Карпат до Гималаев» занимает в рейтинге «сухих» вратарей лишь третье место. Как знать, каким было количество «нулей» в графе «пропущенные мячи» московского «Спартака», если бы не отъезд Рината за границу? В «Севилье» он не добился особенных успехов, а вот забраться на вершину рейтинга мог бы. Впрочем, как мы знаем, история не терпит сослагательного наклонения.
Лев Яшин
Клуб: «Динамо» (Москва)
Годы: 1950-1971
Количество «сухих» матчей: 160
Что можно сказать о великом динамовце? Наверное, каждый, кто даже совсем не интересуется футболом, знает имя Льва Яшина. Непревзойдённый футболист по праву считается лучшим вратарём мира за всю историю футбола. Удивляет только то, что он не первый в этом рейтинге.
Игорь Акинфеев
Клуб: цска
Годы: 2002-по настоящее время
Количество «сухих» матчей: 213
У Игоря невероятный отрыв и он ещё продолжает увеличиваться. Мы с вами становимся свидетелями исторического события – казалось, рекорд Яшина трудно будет превзойти. Однако, первое место уже давно за Акинфеевым и пока не видно вратаря, который сможет его подвинуть.
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