Пять самых маленьких по населению стран-участниц чемпионатов мира

Кто сказал, что футбол — игра для больших стран? Футбольный блогер RusDelfi решил обратить внимание на случаи, когда страны с довольно маленькой численностью населения принимали участие в чемпионатах мира по футболу.
Один из читателей попросил меня написать о том, какие самые маленькие с точки зрения населения станы пробивались на чемпионаты мира. Спасибо ему за интересную наводку!
Сколько стран угадаете из пятёрки? Например, где-то в моей голове давно уже сидела мысль, что самая малочисленная страна, сыгравшая в финалах — это Уругвай. Но среди всех стран-участниц есть ещё меньше. Итак, приступим!
5 место
Страна: Ямайка
Население: 2,9 миллиона человек
Участия в ЧМ: 1998
Аргентина — Ямайка — 5:0, помните? Это единственное пока участие в Чемпионате мира хорошо запомнилось не только российским болельщикам, но и всему миру. Когда теперь увидим Ямайку на ЧМ?
4 место
Страна: Словения
Население: 2 миллиона человек
Участия в ЧМ: 2002, 2010
Самый успешный период в небогатой пока истории сборной Словении — это 2000-е. Два участия в финальных турнирах запомнились немногим. В 2002 году Словения проиграла все три матча, а через восемь лет смогла набрать четыре очка, но в плей-офф не вышла.
3 место
Страна: Северная Ирландия
Население: 1,8 миллиона человек
Участия в ЧМ: 1958, 1982, 1986
Нельзя сказать, что сборная Северной Ирландии — завсегдатай чемпионатов мира, но три участия — это неплохо для маленькой страны. Вот и теперь, когда число участников расширится до 48, североирландцы вполне могут побороться за путёвку. Конечно, говоря о населении страны, нужно сделать оговорку: Северная Ирландия не является отдельным государством. Но уж поскольку ФИФА допускает самостоятельное участие этой страны, допустим это и мы.
2 место
Страна: Тринидад и Тобаго
Население: 1,2 миллиона человек
Участия в ЧМ: 2006
Тринидад и Тобаго единственный раз принял участие в Чемпионате мира и запомнился, по большому счёту, своей экзотичностью. С другой стороны, было даже одно набранное очко в матче со Швецией, так что выступление на турнире команде можно занести в актив.
1 место
Страна: Исландия
Население: 360 тысяч человек
Участия в ЧМ: 2018
Совсем недавно мы стали свидетелями удивительного события: на Чемпионат мира попала сборная с населением не самого крупного российского города. И пусть ”навести шороху” Исландии не удалось, мы эту необычную команду и её болельщиков запомним надолго, не так ли?
Исландия — совсем свежее воспоминание, а остальных помните?
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Чем нельзя кормить собак?
Робот, вариатор, механика или автомат? Какая коробка лучше
Вскрытие тела Марадоны: результат удивил даже бывалых врачей