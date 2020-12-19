Пять самых маленьких по населению стран-участниц чемпионатов мира

Один из читателей попросил меня написать о том, какие самые маленькие с точки зрения населения станы пробивались на чемпионаты мира. Спасибо ему за интересную наводку!

Сколько стран угадаете из пятёрки? Например, где-то в моей голове давно уже сидела мысль, что самая малочисленная страна, сыгравшая в финалах — это Уругвай. Но среди всех стран-участниц есть ещё меньше. Итак, приступим!

5 место

Страна: Ямайка

Население: 2,9 миллиона человек

Участия в ЧМ: 1998

Аргентина — Ямайка — 5:0, помните? Это единственное пока участие в Чемпионате мира хорошо запомнилось не только российским болельщикам, но и всему миру. Когда теперь увидим Ямайку на ЧМ?

4 место

Страна: Словения

Население: 2 миллиона человек

Участия в ЧМ: 2002, 2010

Самый успешный период в небогатой пока истории сборной Словении — это 2000-е. Два участия в финальных турнирах запомнились немногим. В 2002 году Словения проиграла все три матча, а через восемь лет смогла набрать четыре очка, но в плей-офф не вышла.

3 место

Страна: Северная Ирландия

Население: 1,8 миллиона человек

Участия в ЧМ: 1958, 1982, 1986

Нельзя сказать, что сборная Северной Ирландии — завсегдатай чемпионатов мира, но три участия — это неплохо для маленькой страны. Вот и теперь, когда число участников расширится до 48, североирландцы вполне могут побороться за путёвку. Конечно, говоря о населении страны, нужно сделать оговорку: Северная Ирландия не является отдельным государством. Но уж поскольку ФИФА допускает самостоятельное участие этой страны, допустим это и мы.

2 место

Страна: Тринидад и Тобаго

Население: 1,2 миллиона человек

Участия в ЧМ: 2006

Тринидад и Тобаго единственный раз принял участие в Чемпионате мира и запомнился, по большому счёту, своей экзотичностью. С другой стороны, было даже одно набранное очко в матче со Швецией, так что выступление на турнире команде можно занести в актив.

1 место

Страна: Исландия

Население: 360 тысяч человек

Участия в ЧМ: 2018

Совсем недавно мы стали свидетелями удивительного события: на Чемпионат мира попала сборная с населением не самого крупного российского города. И пусть ”навести шороху” Исландии не удалось, мы эту необычную команду и её болельщиков запомним надолго, не так ли?