Пять самых маленьких городов, чьи клубы играли в высшей лиге чемпионатов России

”Океан” помнят, наверное, только большие любители российского футбола. Всего два года в высшей лиги и последующее падение — чем тут запомнишься?
Стадион в Находке крошечный. При аншлаге сюда влезут всего 3 процента населения города.
Город: Раменское
Население: 122 000 человек
Команда: ”Сатурн”
Сезоны: 1999-2010
Стадион: ”Сатурн”, 15 000 зрителей
Достижения: 5 место, ½ Кубка России, финал Кубка Интертото
Вы наверняка помните ”Сатурн”, он играл в ”вышке” больше десяти лет. Особых успехов, наверное, не добился, но мы же рассматриваем клубы из самых маленьких городов. Сквозь призму населения Раменского все достижения ”Сатурна” выглядят очень даже весомо. Правда, нужно ещё сделать скидку на Московскую область — думаю, это важный аспект в оценке успеха.
В случае, если бы на стадион собрались только жители Раменского, матч посмотрели бы 12 процентов населения города. По всему выходит, что это рекорд.
Город: Камышин
Население: 110 000 человек
Команда: ”Текстильщик”
Сезоны: 1992-1996
Стадион: ”Текстильщик”, 10 000 зрителей
Достижения: 4 место, участие в Кубке УЕФА
”Текстильщик” в своё время стал первым, кто из небольшого города пробился в еврокубки и, что называется, ”навёл шороху”. Я прекрасно помню не только битвы с ”Нантом”, но и разгром ”Бекешчабы”)) А ещё и массу игроков воспитали в Камышине! Жаль только, что всё быстро закончилось.
Что касается стадиона, то при аншлаге сегодня матч посмотрели бы 9 процентов камышан.
Город: Элиста
Население: 103 000 человек
Команда: ”Уралан”
Сезоны: 1998-2004
Стадион: ”Уралан”, 10 000 зрителей
Достижения: 7 место, ½ Кубка России
”Уралан” запомнился чередой нескольких славных побед в чемпионате и кубке, но трофеев не выигрывал и в еврокубках не участвовал. В этом списке Элиста стоит особняком, ведь несмотря на небольшое население, этот город является столицей целой республики.
Если бы сегодня ”Уралан” влюбил в себя всё население города, то матч посмотрели бы 10 процентов элистинцев.
”Тосно” — клуб особенный. Не просто взлёт и падение, но и вся его жизнь уместились в очень короткий период, всего несколько лет. Выделяются тосненцы ещё и тем, что стали единственными из этого рейтинга, кому удалось выиграть полноценный трофей.
Про стадион ничего писать не буду, в этом нет смысла, поскольку на ”Петровский” влезет, конечно, чуть ли не все жители, но находится этот стадион в другом городе, пусть и недалеко.
Какая из этих команд запомнилась вам больше всего? Чьи достижения выглядят наиболее весомо?
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