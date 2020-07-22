Пять самых маленьких городов, чьи клубы играли в высшей лиге чемпионатов России

Однажды один из читателей подтолкнул меня к интересной мысли: какой процент населения небольшого города приходит на матч своего клуба, когда тот пробивается в высший дивизион отечественного футбола?

Из этой мысли родилось небольшое исследование, которое я и предлагаю вашему вниманию. Итак, пять самых маленьких городов высшей лиги (как бы она при этом ни называлась).

Фото: логотип клуба "Океан"

Город: Находка

Население: 147 000 человек

Команда: ”Океан”

Сезоны: 1992-1993

Стадион: ”Водник”, 4 000 зрителей

Достижения: 13 место

”Океан” помнят, наверное, только большие любители российского футбола. Всего два года в высшей лиги и последующее падение — чем тут запомнишься?

Стадион в Находке крошечный. При аншлаге сюда влезут всего 3 процента населения города.

Фото: логотип клуба "Сатурн"

Город: Раменское

Население: 122 000 человек

Команда: ”Сатурн”

Сезоны: 1999-2010

Стадион: ”Сатурн”, 15 000 зрителей

Достижения: 5 место, ½ Кубка России, финал Кубка Интертото

Вы наверняка помните ”Сатурн”, он играл в ”вышке” больше десяти лет. Особых успехов, наверное, не добился, но мы же рассматриваем клубы из самых маленьких городов. Сквозь призму населения Раменского все достижения ”Сатурна” выглядят очень даже весомо. Правда, нужно ещё сделать скидку на Московскую область — думаю, это важный аспект в оценке успеха.

В случае, если бы на стадион собрались только жители Раменского, матч посмотрели бы 12 процентов населения города. По всему выходит, что это рекорд.

Фото: логотип клуба "Текстильщик"

Город: Камышин

Население: 110 000 человек

Команда: ”Текстильщик”

Сезоны: 1992-1996

Стадион: ”Текстильщик”, 10 000 зрителей

Достижения: 4 место, участие в Кубке УЕФА

”Текстильщик” в своё время стал первым, кто из небольшого города пробился в еврокубки и, что называется, ”навёл шороху”. Я прекрасно помню не только битвы с ”Нантом”, но и разгром ”Бекешчабы”)) А ещё и массу игроков воспитали в Камышине! Жаль только, что всё быстро закончилось.

Что касается стадиона, то при аншлаге сегодня матч посмотрели бы 9 процентов камышан.

Фото: логотип клуба "Уралан"

Город: Элиста

Население: 103 000 человек

Команда: ”Уралан”

Сезоны: 1998-2004

Стадион: ”Уралан”, 10 000 зрителей