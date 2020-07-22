22.07.2020, 11:49

Пять самых маленьких городов, чьи клубы играли в высшей лиге чемпионатов России


EST
Eesti vs Holland 9.09.2019
Foto: Andres Putting

На RusDelfi открывается новый блог, с автором которого мы будем смотреть футбол с дивана. То есть так, как это делает большинство из нас. В первом посте забираемся в самые дебри чемпионата России.

Однажды один из читателей подтолкнул меня к интересной мысли: какой процент населения небольшого города приходит на матч своего клуба, когда тот пробивается в высший дивизион отечественного футбола?

Из этой мысли родилось небольшое исследование, которое я и предлагаю вашему вниманию. Итак, пять самых маленьких городов высшей лиги (как бы она при этом ни называлась).

Фото: логотип клуба "Океан"
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Город: Находка

Население: 147 000 человек

Команда: ”Океан”

Сезоны: 1992-1993

Стадион: ”Водник”, 4 000 зрителей

Достижения: 13 место

”Океан” помнят, наверное, только большие любители российского футбола. Всего два года в высшей лиги и последующее падение — чем тут запомнишься?

Стадион в Находке крошечный. При аншлаге сюда влезут всего 3 процента населения города.

Фото: логотип клуба "Сатурн"

Город: Раменское

Население: 122 000 человек

Команда: ”Сатурн”

Сезоны: 1999-2010

Стадион: ”Сатурн”, 15 000 зрителей

Достижения: 5 место, ½ Кубка России, финал Кубка Интертото

Вы наверняка помните ”Сатурн”, он играл в ”вышке” больше десяти лет. Особых успехов, наверное, не добился, но мы же рассматриваем клубы из самых маленьких городов. Сквозь призму населения Раменского все достижения ”Сатурна” выглядят очень даже весомо. Правда, нужно ещё сделать скидку на Московскую область — думаю, это важный аспект в оценке успеха.

В случае, если бы на стадион собрались только жители Раменского, матч посмотрели бы 12 процентов населения города. По всему выходит, что это рекорд.

Фото: логотип клуба "Текстильщик"

Город: Камышин

Население: 110 000 человек

Команда: ”Текстильщик”

Сезоны: 1992-1996

Стадион: ”Текстильщик”, 10 000 зрителей

Достижения: 4 место, участие в Кубке УЕФА

”Текстильщик” в своё время стал первым, кто из небольшого города пробился в еврокубки и, что называется, ”навёл шороху”. Я прекрасно помню не только битвы с ”Нантом”, но и разгром ”Бекешчабы”)) А ещё и массу игроков воспитали в Камышине! Жаль только, что всё быстро закончилось.

Что касается стадиона, то при аншлаге сегодня матч посмотрели бы 9 процентов камышан.

Фото: логотип клуба "Уралан"

Город: Элиста

Население: 103 000 человек

Команда: ”Уралан”

Сезоны: 1998-2004

Стадион: ”Уралан”, 10 000 зрителей

Достижения: 7 место, ½ Кубка России

”Уралан” запомнился чередой нескольких славных побед в чемпионате и кубке, но трофеев не выигрывал и в еврокубках не участвовал. В этом списке Элиста стоит особняком, ведь несмотря на небольшое население, этот город является столицей целой республики.

Если бы сегодня ”Уралан” влюбил в себя всё население города, то матч посмотрели бы 10 процентов элистинцев.

Фото: логотип клуба "Тосно"

Город: Тосно

Население: 36 000 человек

Команда: ”ФК Тосно”

Сезоны: 2017-2018

Стадион: ”Петровский” (Санкт-Петербург), 21 000 зрителей

Достижения: обладатель Кубка России

”Тосно” — клуб особенный. Не просто взлёт и падение, но и вся его жизнь уместились в очень короткий период, всего несколько лет. Выделяются тосненцы ещё и тем, что стали единственными из этого рейтинга, кому удалось выиграть полноценный трофей.

Про стадион ничего писать не буду, в этом нет смысла, поскольку на ”Петровский” влезет, конечно, чуть ли не все жители, но находится этот стадион в другом городе, пусть и недалеко.

Какая из этих команд запомнилась вам больше всего? Чьи достижения выглядят наиболее весомо?

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