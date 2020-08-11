Пять самых экзотических сборных на Чемпионатах мира

Прошедший в 2018 году Чемпионат мира в России подарил миру сразу двух новичков турнира. Ими стали сборные Исландии и Панамы. Насколько они экзотичны — решать вам. А я вспомнил ещё пять сборных, появление которых было в некоторой степени неожиданным.

Чемпионат: 1970

Сборная: Израиль

Результат: 2 ничьих и 1 поражение, 4 место в группе

screenshot - youtube





Удивительно, но сборная Израиля отборочные матчи играла в зоне Океании. Пожалуй, именно поэтому израильтяне в первый и пока последний раз попали на мундиаль. Кстати, выступили очень неплохо для новичка: ничьи с Италией 0:0 и Швецией 1:1, поражение от Уругвая 0:2.

Сейчас Израилю до ЧМ всё-таки далековато.

Чемпионат: 1974

Сборная: Гаити

Результат: 3 поражения, 4 место в группе

screenshot - youtube





Одна из беднейших стран мира может похвастаться одним участием — в 1974 году. Больше 40 лет назад гаитяне проиграли все три матча: Италии 1:3, Аргентине 1:4, а Польше — 0:7. Да, безусловный провал, но чего можно было ожидать от этой сборной в такой компании? Зато в истории остался факт: Гаити на Чемпионате мира.

Чемпионат: 1974

Сборная: Заир

Результат: 3 поражения, 4 место в группе

screenshot - youtube





На этом же ЧМ был ещё один дебютант. Сегодня вы не найдёте Заир на карте — это государство называется Демократической Республикой Конго.

На том чемпионате Заир проиграл Шотландии 0:2, Бразилии 0:3 и Югославии 0:9. Таким образом, если африканцы чем и запомнились, так это установленным антирекордом. А теперь ДР Конго сможет пробиться через отбор только если все звёзды, рождённые в этой стране, согласятся играть за свою родину. И то не факт.

Чемпионат: 1982

Сборная: Кувейт

Результат: 1 ничья и 2 поражения, 4 место в группе

screenshot - youtube





Кувейт единственный раз попал на ЧМ и сегодня очень далёк от этого турнира. Пожалуй, больше шансов заполучить чемпионат к себе и попасть туда без отбора.

А в 1982 году сборная Кувейта сумела увезти с турнира ничью с Чехословакией — 1:1. Ещё два матча были проиграны: Франции 1:4 и Англии 0:1.

Чемпионат: 2006

Сборная: Ангола

Результат: 2 ничьи и 1 поражение, 3 место в группе

screenshot - youtube





Сенсационным было не только попадание Анголы на Чемпионат мира, но и игра этой сборной на турнире. В первой игре африканцы уступили сборной Португалии 0:1, а во втором матче и вовсе сыграли вничью с Мексикой 0:0. Шансы выйти в плей-офф были, надо было обыгрывать команду Ирана. Но матч завершился вничью 1:1 и сенсации не случилось.