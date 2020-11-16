Пять лучших клубов Лиги Европы по версии блогера RusDelfi
Блогер RusDelfi продолжает просвещать в области футбола и представляет вашему вниманию рейтинг из пяти лучших кубов, которые покорили Лигу Европы.
Блогер RusDelfi продолжает просвещать в области футбола и представляет вашему вниманию рейтинг из пяти лучших кубов, которые покорили Лигу Европы.
Совсем недавно я написал статью, в которой представил вашему вниманию пятёрку лучших клубов Лиги чемпионов. Логичным продолжением рассказа о еврокубках станет сегодняшний список лучших во втором по рангу европейском клубном турнире — Лиге Европы.
Как мы знаем, турнир с таким названием стартовал в сезоне 2009-2010. Несмотря на совсем непродолжительную историю, Лига Европы уже имеет своих героев!
Клуб: ”Вильярреал” (Испания)
Очки: 192
”Вильярреал” на семь очков опережает идущего шестым миланский ”Интер”. Да, испанцы не выигрывали Лигу Европы, но всегда находятся на виду. Занимая место в середине таблицы чемпионата Испании, клуб регулярно проходит в плей-офф еврокубка.
Клуб: ”Аякс” (Нидерланды)
Очки: 193
Всего на одно очко впереди — прославленный ”Аякс”. Голландцы также не выигрывали турнир, но были в финале, когда проиграли ”Манчестер Юнайтед”. Да и вообще, присутствие ”Аякса” в пятёрке лучших вряд ли кого-то удивит.
Клуб: ”Лацио” (Италия)
Очки: 202
Признаться честно, третье место ”Лацио” меня несколько удивило. Да, конечно, этот клуб всегда на слуху и логично, что не попадая в Лигу чемпионов, римляне часто становятся крепким орешком во втором по значимости турнире. Но больших успехов у ”Лацио” я не припомню.
Клуб: ”Спортинг” (Португалия)
Очки: 204
Из всей сегодняшней пятёрки именно лиссабонский ”Спортинг” сыграл больше всех матчей в Лиге Европы, так что занимаемое второе место совсем неудивительно. Любопытно, кстати, что в общей таблице, включая период, когда турнир именовался Кубком УЕФА, ”Спортинг” также на втором месте.
Клуб: ”Севилья” (Испания)
Очки: 239
Наверняка вы уже догадались, какая команда занимает первое место. Да, последние десять лет были для ”Севильи” сверхуспешными, если брать во внимание выступления в еврокубках. Четыре финала — и четыре победы, прекрасный результат! А учитывая, что ещё два раза ”Севилья” завоевала Кубок УЕФА, этот клуб по количеству трофеев уверенно на первом месте.
А вот если к этой таблице добавить результаты выступлений в Кубке УЕФА, то ”Севилья” станет лишь седьмой. А на первом месте — миланский ”Интернационале”.
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