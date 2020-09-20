Пять лучших клубов Лиги чемпионов по версии блогера RusDelfi

Сразу оговорюсь, в этой статье речь пойдёт о временном отрезке, на протяжении которого турнир называется Лигой чемпионов. Хотя и о былых временах, когда соревнование именовалось Кубком европейских чемпионов, мы тоже вспомним. Итак,

5 место

Изображение автора

Клуб: ”Ювентус” (Италия)

Очки: 248

”Ювентус” с большим отрывом опережает идущего шестым в сводной таблице ”Челси”. Впрочем, и от четвёртой строчки отрыв тоже солидный. Кстати, если прибавить сюда выступления в КЕЧ, ”Юве” всё равно останется пятым. Добавлю, что за 25 лет ”старая синьора” всего однажды выиграла турнир.

4 место

Изображение автора

Клуб: ”Манчестер Юнайтед” (Англия)

Очки: 292

Таблицу с каким бы временным расстоянием мы не рассматривали, ”МЮ” всё равно останется четвёртым. Манкунианцы за время существования турнира выигрывали его трижды и две из этих побед пришлись как раз на турнир под названием Лига чемпионов.

3 место

Изображение автора

Клуб: ”Бавария” (Германия)

Очки: 339

А здесь интересно. Если мы рассматриваем только времена Лиги чемпионов, то ”Бавария” третья. Если же добавить былые заслуги, то немцы выходят на второе место, хоть и достаточно шаткое.

2 место

Изображение автора

Клуб: ”Реал Мадрид” (Испания)

Очки: 369

Мадридский ”Реал” с 1992 года семь раз вышел в финал и все эти финалы выиграл! Тем удивительнее, что ”королевский клуб” занимает лишь вторую строчку. Конечно, если рассмотреть все выступления ”Реала”, то первое место клуб будет занимать с огромным отрывом. Но вот в Лиге чемпионов мадридцы вторые…

1 место

Изображение автора

Клуб: ”Барселона” (Испания)

Очки: 375

На первом месте списка пока расположился злейший враг ”сливочных” — ”Барселона”. Пусть преимущество совсем незначительно и очень возможно, что по итогам следующего розыгрыша ”Барса” отдаст свою строчку, но пока каталонцы возглавляют сводную таблицу.

Любопытно, что если приплюсовать выступления в Кубке европейских чемпионов, то ”Барселона” откатывается сразу на третью позицию, пропуская вперёд ”Баварию”. Из этого можно сделать вывод об успехах каталонцев — они сконцентрированы в конце XX и начале XXI века. Впрочем, и все победы в турнире одержаны именно в это время.