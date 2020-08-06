Представители какой страны забили больше всех в Лиге чемпионов?

Относительно недавно мне на глаза попалось любопытное исследование. Всегда ведь интересно, футболисты какой национальности забивают больше всех. Вот и было подсчитано, какая страна оказалась самой забивной на протяжении всей истории существования Лиги чемпионов с учётом ранее существовавшего Кубка европейских чемпионов.
Конечно, тянет сразу же ответить, что это Бразилия.
Уж очень много представителей этой страны играет в Европе. И, разумеется, бомбардиров среди них тоже немало (а по ощущениям, среди бразильцев гораздо больше хороших нападающих, чем защитников). И всё-таки — спойлер — это не Бразилия.
Ладно, не буду больше тянуть кота за долгий ящик. Вот пятёрка лучших на 2020 год:
1. Германия — 1171 мяч
2. Испания — 1086 мячей
3. Бразилия — 1007 мячей
4. Франция — 923 мяча
5. Нидерланды — 811 мячей
Неожиданно? С другой стороны, давно известно, что ”в футбол играют двадцать два человека, а выигрывают немцы”.
А Бразилия даже не на втором месте, а на третьем. Но готовьтесь удивляться ещё больше: в десятке есть Шотландия! Конечно, это благодаря успешным былым временам, а не сегодняшнему дню, но тем не менее.
России или Советского Союза, кстати, не видать даже на горизонте. И здесь как раз удивляться не приходится.
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