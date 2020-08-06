Представители какой страны забили больше всех в Лиге чемпионов?

Относительно недавно мне на глаза попалось любопытное исследование. Всегда ведь интересно, футболисты какой национальности забивают больше всех. Вот и было подсчитано, какая страна оказалась самой забивной на протяжении всей истории существования Лиги чемпионов с учётом ранее существовавшего Кубка европейских чемпионов.

Конечно, тянет сразу же ответить, что это Бразилия.

Уж очень много представителей этой страны играет в Европе. И, разумеется, бомбардиров среди них тоже немало (а по ощущениям, среди бразильцев гораздо больше хороших нападающих, чем защитников). И всё-таки — спойлер — это не Бразилия.

Ладно, не буду больше тянуть кота за долгий ящик. Вот пятёрка лучших на 2020 год:

1. Германия — 1171 мяч

2. Испания — 1086 мячей

3. Бразилия — 1007 мячей

4. Франция — 923 мяча

5. Нидерланды — 811 мячей

Неожиданно? С другой стороны, давно известно, что ”в футбол играют двадцать два человека, а выигрывают немцы”.

А Бразилия даже не на втором месте, а на третьем. Но готовьтесь удивляться ещё больше: в десятке есть Шотландия! Конечно, это благодаря успешным былым временам, а не сегодняшнему дню, но тем не менее.

России или Советского Союза, кстати, не видать даже на горизонте. И здесь как раз удивляться не приходится.

Еще больше материалов про футбол - в блоге автора.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.