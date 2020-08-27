Первый матч сборной России по футболу

Сегодня, во время пандемии очень многие болельщики скучают по матчам сборных. И я, кстати, тоже в их числе. Клубные пристрастия — это одно, болеть за сборную — совсем другое. Не так ли?

А ведь с тех пор, как сборная России по футболу провела свой первый матч в истории (если, конечно, не брать во внимание времена Российской Империи), прошло уже 28 лет. Как сложилась эта игра? Об этом сегодня и поговорим.

16 августа 1992 года 15 тысяч зрителей пришли на стадион ”Локомотив” посмотреть первый матч сборной России. Была ли это команда похожа на сборную Советского Союза или СНГ? Отчасти — да, безусловно. За два месяца до отчётной встречи сборная СНГ проиграла Шотландии 0:3 — в том матче на поле был только Виктор Онопко. Но в дальнейшем, конечно, все футболисты, имевшие российское гражданство, привлекались к играм за сборную.

Команда СССР давила на протяжении всей игры. Наверное, высок был уровень ответственности — всем хотелось себя показать в историческом матче.

В первом тайме зрители голов не увидели. А во второй половине встречи забил Валерий Карпин. На 61-й минуте он реализовал пенальти. Уже через шесть минут прекрасным ударом с лёта отличился Дмитрий Попов. Счёт стал 2:0, таковым он и остался к финальному свистку. Интересно, что с капитанской повязкой в тот день на поле вышел Станислав Черчесов, нынешний главный тренер сборной.

Вот составы команд:

Россия: Черчесов (к), Хлестов, Кульков (Бесчастных, 63'), Дм. Попов, Колотовкин (Чернышов, 85'), Онопко, Тетрадзе (Подпалый, 85'), Карпин, Ледяхов (Кобелев, 46'; Ан. Иванов, 76'), Ю. Матвеев (Лемиш, 80'), Радченко.

Главный тренер: Павел Садырин.

Мексика: Кампос, Суарес, Муньос, Хуанито, Эспанья, Амбрис, Эрмосильо, де ла Торре, Урибо, Гарсия (Койото, 86'), Фарфан (Эспиноса, 86').

Кстати, уже в октябре состоялся и первый матч, который нельзя отнести к товарищеским — это был отбор к Чемпионату мира-1994. В Москве, на стадионе ”Лужники” наша команда победила Исландию со счётом 1:0. Гол забил Сергей Юран. Вот только это уже другая история.