Лысая сборная мира: блогер придумал непобедимый состав

ВРАТАРЬ

Fabien Barthez screenshot - youtube

Фабьен Бартез, Франция

Без Бартеза никак — с лобзания именно его лысины всё и началось.

ЗАЩИТА

Роберто Карлос, Бразилия

Знаменитый бразилец — чемпион мира и победитель Лиги чемпионов, остальных титулов не перечесть. Закрывает левый фланг обороны.

Лилиан Тюрам, Франция

Lilian Thuram screenshot - youtube

Тюраму на ЧМ-98 ласки от капитана команды не досталось, хотя именно он, например, вытащил Францию в финал. В качестве компенсации — место на правом фланге нашей сборной.

Венсан Компани, Бельгия

Современный лысый защитник титулов с Бельгией пока не выигрывал, но место в сборной заслужил.

Яап Стам, Нидерланды

Харизматичный центральный защитник, кажется, всегда был лысым — я его просто не помню иначе.

ПОЛУЗАЩИТА

Клод Макелеле, Франция

Опорник ”Челси” будет выжигать центр поля так же, как делал это совсем недавно.

Хуан Верон, Аргентина

Juan Sebastián Verón screenshot - youtube

Аргентинец отсвечивает лысиной из 90-х, когда Аргентине так и не удалось дойти даже и до полуфинала чемпионатов мира.

Зинеддин Зидан, Франция

Зидана назначим даже и капитаном команды! А что? Мастерюга! Позицию на поле пусть выбирает какую хочет, везде пользу принесёт.

Арьен Роббен, Нидерланды

Любой из флангов атаки будет создавать опасность у ворот соперника благодаря лысоиу голландцу.

НАПАДЕНИЕ

Николя Анелька, Франция

Nicolas Anelka screenshot - youtube

Высокий, мощный, лысый — то, что надо для нападения!

Роналдо, Бразилия

Роналдо разрешим иногда носить небольшую причёску — как на Чемпионате мира в 2002 году — пусть только голы забивает!

Почему-то есть заметный перекос в строну Франции — сразу пять ”лысых” игроков. Даже не знаю, почему так получилось.

Еще больше "Футбола на диване" ЗДЕСЬ.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.