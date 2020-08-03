Лысая сборная мира: блогер придумал непобедимый состав

Один из самых запоминающихся моментов Чемпионата мира-1998 — это знаменитый поцелуй лысой головы Фабьена Бартеза Лораном Бланом. Тогда эта примета сработала на все сто — французы стали чемпионами мира. Футбольный блогер RusDelfi решил "собрать" свою сборную, состоящую только из лысых футболистов. Кажется, с такой командой можно и мир спасти!
ВРАТАРЬ
Фабьен Бартез, Франция
Без Бартеза никак — с лобзания именно его лысины всё и началось.
ЗАЩИТА
Роберто Карлос, Бразилия
Знаменитый бразилец — чемпион мира и победитель Лиги чемпионов, остальных титулов не перечесть. Закрывает левый фланг обороны.
Лилиан Тюрам, Франция
Тюраму на ЧМ-98 ласки от капитана команды не досталось, хотя именно он, например, вытащил Францию в финал. В качестве компенсации — место на правом фланге нашей сборной.
Венсан Компани, Бельгия
Современный лысый защитник титулов с Бельгией пока не выигрывал, но место в сборной заслужил.
Яап Стам, Нидерланды
Харизматичный центральный защитник, кажется, всегда был лысым — я его просто не помню иначе.
ПОЛУЗАЩИТА
Клод Макелеле, Франция
Опорник ”Челси” будет выжигать центр поля так же, как делал это совсем недавно.
Хуан Верон, Аргентина
Аргентинец отсвечивает лысиной из 90-х, когда Аргентине так и не удалось дойти даже и до полуфинала чемпионатов мира.
Зинеддин Зидан, Франция
Зидана назначим даже и капитаном команды! А что? Мастерюга! Позицию на поле пусть выбирает какую хочет, везде пользу принесёт.
Арьен Роббен, Нидерланды
Любой из флангов атаки будет создавать опасность у ворот соперника благодаря лысоиу голландцу.
НАПАДЕНИЕ
Николя Анелька, Франция
Высокий, мощный, лысый — то, что надо для нападения!
Роналдо, Бразилия
Роналдо разрешим иногда носить небольшую причёску — как на Чемпионате мира в 2002 году — пусть только голы забивает!
Почему-то есть заметный перекос в строну Франции — сразу пять ”лысых” игроков. Даже не знаю, почему так получилось.
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