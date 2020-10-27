Лига чемпионов: четыре "диких" ставки от блогера, на которые не так просто решиться

На первый тур Лиги чемпионов сделать ставки не успел, да и ничего страшного. На очереди второй тур самого престижного европейского клубного турнира и я попробую заработать. Для этого я всегда буду делать четыре ”диких” ставки, то есть такие, которые выглядят заведомо ужасающими и непроходимыми.

Для ориентира я выбрал коэффициент ”2” — меньше этой границы опускаться запрещено. На каждую ставлю по сто монгольских тугриков. Итак, сегодня выбираю 4 диких ставки в самом вкусном — Лиге чемпионов!

Матч: ”Локомотив” — ”Бавария”

Коэффициенты: 18.0 — 9.34 — 1.15

Моя ставка: ”Локомотив” фора +2.0

Мой коэффициент: 2.37

Конечно, никто не верит в ”Локо”. И я, по большому счёту, не верю. Но могу допустить, что много железнодорожники не пропустят. Поэтому болею за ”Локо”!

Матч: ”Шахтёр” — ”Интер”

Коэффициенты: 4.02 — 4.02 — 1.83

Моя ставка: ”Интер” фора -1.0

Мой коэффициент: 2.39

”Шахтёр” начал мощно, конечно — победа в Мадриде. Именно поэтому предположу, что в этот раз ”Интер” сможет выиграть с разницей в два мяча.

Матч: ”Краснодар” — ”Челси”

Коэффициенты: 6.91 — 4.63 — 1.44

Моя ставка: тотал больше 4.5

Мой коэффициент: 5.07

Мне почему-то кажется, что в этом матче команды на двоих забьют пять раз. Хочется, чтобы российская команда забила больше соперника, пусть это и противоречит логике.

Матч: ”Истанбул Башакшехир” — ”ПСЖ”

Коэффициенты: 13.0 — 6.94 — 1.20

Моя ставка: ничья

Мой коэффициент: 6.94

Напоследок — самая дикая ставка. Ну а что, вдруг турки прям зацепят ничейку… нулевую… Посмотрим!

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