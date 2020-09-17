Крымская Премьер-Лига: что сейчас происходит с крымским футболом?

Как известно, в 2014 году Россия объявила Крым частью своей территории. Про политику и экономику мы говорить не будем, посмотрим на крымский футбол как он есть.

Вся футбольная деятельность на полуострове подчинена Крымскому футбольному союзу. Он с разрешения УЕФА был создан в 2015 году как единственная возможность проводить внутренний чемпионат. Ведь в чемпионате Украины клубы играть не хотят, а в чемпионате России — не могут из-за санкций. Попытка заявиться в российское первенство была европейскими футбольными бонзами в своё время воспринята в штыки.

Первый чемпионат Крымской Премьер-лиги в сезоне 2015-2016 выиграла симферопольская ”ТСК-Таврия”. Во втором турнире (2016-2017) первенствовал ”ФК Севастополь”. Занявший в этом же сезоне третье место ”ФК Евпатория” сумел выиграть третий чемпионат, в 2017-2018 годах. А ещё через год свою вторую победу одержал севастопольский клуб.

Вылетевший из Премьер-Лиги клуб отправляется в открытый чемпионат Крыма — так называется второй по силе дивизион. В этом турнире принимают участие любительские команды. Кроме того, занявший седьмую строчку играет стыковые матчи с вице-чемпионом открытого чемпионата Крыма.

Кроме чемпионата, в Крыму проводится Кубок. Первый такой трофей выиграл ”ФК Бахчисарай”, второй — ”ФК Евпатория”, третий — ”Крымтеплица” из села Молодёжное, четвёртый — ”ФК Севастополь”.

Также каждый новый сезон стартует с проведения Суперкубка КФС. Он состоит из одного матча, в котором трофей разыгрывают прошлогодние чемпион и обладатель Кубка — стандартная практика. В 2016 и 2017 году его выиграли прошлогодние чемпионы ”ТСК-Таврия” и ”ФК Севастополь”, в 2018 году — обладатель Кубка ”Крымтемплица”, а в 2019 — вице-чемпион ”ТСК-Таврия” (поскольку в прошлом сезоне ”ФК Севастополь” выиграл и чемпионат, и Кубок).

Я составил сводную таблицу успехов крымских клубов, попадавших в призёры чемпионата:

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Жаль, конечно, что крымские клубы не могут участвовать в общеевропейских соревнованиях. Вариться в собственном соку — не лучший выбор для спортсменов. Впрочем, как раз выбора у крымских футболистов и нет. Конечно, уровень крымского футбола очевидно невысок. Но ведь берут старт в отборе к Лиге Чемпионов клубы из Сан-Марино и Андорры. Крымскому же чемпиону приходится взирать на эти баталии лишь со стороны. Пока? Кто знает…