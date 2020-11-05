"Карьера изобиловала неожиданными поворотами": что мы знаем о Христо Стоичкове?

Сегодня говорим о футболисте, который стал обладателем ”Золотого мяча” в 1994 году. Это был год Чемпионата мира и лидер сборной, которая стала настоящей сенсацией, заслуженно получил свой трофей. Речь о Христо Стоичкове, чья карьера изобиловала весьма неожиданными поворотами. Впрочем, обо всём по порядку.

Согласитесь, четвёртое место, которое заняла сборная Болгарии на Чемпионате мира-1994, стало огромным достижением. Нельзя сказать, что это целиком и полностью стало заслугой Стоичкова, но очевидно, что его вклад велик. Вы видели этот чемпионат? Помните вдохновенную игру Христо? Полагаю, он был достоин ”Золотого мяча”.

В это время Стоичков играл в ”Барселоне”. С каталонским клубом болгарин выиграл четыре чемпионата Испании и один Кубок, а также Кубок европейских чемпионов. 1994-й год стал выдающимся для Стоичкова, но именно после этого сезона он на год ушёл в аренду в ”Парму”. Якобы из-за разногласий с главным тренером Йоханом Кройфом. Когда болгарский форвард вернулся в ”Барсу”, Кройфа в команде уже не было…

Но и Стоичков не был прежним. Забив всего семь раз в 24 матчах за сезон, Христо начинает своё путешествие по разным командам, странам и даже континентам. В 1997 году он переходит в ”Аль-Наср”, за который сыграл лишь две игры. В 1998-м возвращается в софийский ЦСКА (Стоичков играл там на заре карьеры), но и в Болгарии надолго не задерживается — всего четыре игры.

В 2000 году Христо Стоичкову исполнилось 34 года. В это время стартует его американский этап: сначала ”Чикаго Файр”, затем ”Ди Си Юнайтед”. Этот период можно назвать успешным: Христо играет, забивает и выигрывает трофеи (Кубок США). Наконец, в 2003 году Сточков вешает бутсы на гвоздь.

Дальнейший его творческий путь в значительной степени можно назвать стандартным. Стоичков ступает на тренерскую стезю и уже в 2004 году становится главным тренером сборной Болгарии. Особых успехов под его руководством Болгария не добилась, но и ”золотое” поколение команды осталось далеко в прошлом. В 2007 году Стоичков тренировал ”Сельту”, в 2009-2010 — южноафриканский ”Мамелоди Сандаунз”.